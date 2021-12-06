【Omicron變種】全球47地區錄確診 泰國確診者西班牙入境（第六版）

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新冠肺炎Omicron變種病毒引發的疫情持續在全球發酵，中東地區國家沙特阿拉伯及阿聯酋相繼宣布錄得確診。世界衛生組織（WHO）表示，已在全球多地區錄得Omicron變種確診病例，有外媒統指目前已有47個國家或地區錄得。世衛總幹事譚德塞指，目前對Omicron變種病毒了解不多。
（第六版更新逾47個國家或地區錄Omicron變種個案）
美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】
《路透社》報道，泰國衛生官員周一（6日）宣布，在1名上月底入境的美國公民檢測樣本中發現Omicron變種病毒，令泰國成為第47個錄得Omicron變種的國家或地區。泰國官員透露，該名美國男性現年35歲，已在西班牙生活了1年，目前徵狀輕微，當局正在為接觸者進行檢測。
東非國家贊比亞（Zambia）衛生部上周六（4日）宣布國內首現Omicron變種個案，同日宣布錄得個案的還有羅馬尼亞、智利及盧森堡，令全球錄得Omicron變種病毒國家或地區增至43個。巴西里約市長帕埃斯（Eduardo Paes）在社交平台Twitter上表示，雖然里約熱內盧州（Rio de Janeiro）和里約市的科學委員會意見不一，但寧願遵守最嚴格的防疫限制，宣布取消里約市官方除夕慶祝活動。帕埃斯強調，當局尊重科學。
世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）上周五（3日）表示，全球已有逾38個國家或地區錄得Omicron變種確診個案，較前兩日的23個國家為多，早期數據表明Omicron變種比Delta變種更具傳染性。
世衛亦指，暫未接獲Omicron變種相關的死亡報告，但警告未來幾個月歐洲有一半以上的新冠確診病例由Omicron變種引起。
馬來西亞衛生部上周五（3日）布錄得確診個案，患者是1名19歲女留學生，入境檢測結果呈陽性，接受10日隔離後於周一（29日）被允許外出。當局其後再度檢測其樣本發現Omicron變種病毒，當局已要求該學生及其8名接觸者接受進一步檢測。
巴西錄Omicron變種確診 拉丁美洲首例 【下一頁】
世衛上周三（1日）表示，並預料數目會繼續增加。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛密切關注Omicron變種病毒發展，但對目前情況不感到驚訝。
目前錄得Omicron變種確診地區名單及部分地區應對方法
譚德塞表示，當局目前對Omicron變種病毒了解不多，傳播能力、感染後出現的嚴重程度、測試、治療方式，以及其對疫苗有效性的影響亦需更多了解。譚德塞指，Delta變種仍是全球主流，強調若國家及地區選擇不採取措施阻止Delta變種，亦不能阻止Omicron變種傳入。
錄得確診國家地區名單
亞洲：
大洋洲：
中東地區：
非洲：
美洲：
歐洲：
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責任編輯：李俊儀