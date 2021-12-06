【Omicron變種】全球47地區錄確診 泰國確診者西班牙入境（第六版）

新冠肺炎Omicron變種病毒引發的疫情持續在全球發酵，中東地區國家沙特阿拉伯及阿聯酋相繼宣布錄得確診。世界衛生組織（WHO）表示，已在全球多地區錄得Omicron變種確診病例，有外媒統指目前已有47個國家或地區錄得。世衛總幹事譚德塞指，目前對Omicron變種病毒了解不多。

（第六版更新逾47個國家或地區錄Omicron變種個案）

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

《路透社》報道，泰國衛生官員周一（6日）宣布，在1名上月底入境的美國公民檢測樣本中發現Omicron變種病毒，令泰國成為第47個錄得Omicron變種的國家或地區。泰國官員透露，該名美國男性現年35歲，已在西班牙生活了1年，目前徵狀輕微，當局正在為接觸者進行檢測。

東非國家贊比亞（Zambia）衛生部上周六（4日）宣布國內首現Omicron變種個案，同日宣布錄得個案的還有羅馬尼亞、智利及盧森堡，令全球錄得Omicron變種病毒國家或地區增至43個。巴西里約市長帕埃斯（Eduardo Paes）在社交平台Twitter上表示，雖然里約熱內盧州（Rio de Janeiro）和里約市的科學委員會意見不一，但寧願遵守最嚴格的防疫限制，宣布取消里約市官方除夕慶祝活動。帕埃斯強調，當局尊重科學。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）上周五（3日）表示，全球已有逾38個國家或地區錄得Omicron變種確診個案，較前兩日的23個國家為多，早期數據表明Omicron變種比Delta變種更具傳染性。

世衛亦指，暫未接獲Omicron變種相關的死亡報告，但警告未來幾個月歐洲有一半以上的新冠確診病例由Omicron變種引起。

馬來西亞衛生部上周五（3日）布錄得確診個案，患者是1名19歲女留學生，入境檢測結果呈陽性，接受10日隔離後於周一（29日）被允許外出。當局其後再度檢測其樣本發現Omicron變種病毒，當局已要求該學生及其8名接觸者接受進一步檢測。

巴西錄Omicron變種確診 拉丁美洲首例 【下一頁】

世衛上周三（1日）表示，並預料數目會繼續增加。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛密切關注Omicron變種病毒發展，但對目前情況不感到驚訝。

目前錄得Omicron變種確診地區名單及部分地區應對方法

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譚德塞表示，當局目前對Omicron變種病毒了解不多，傳播能力、感染後出現的嚴重程度、測試、治療方式，以及其對疫苗有效性的影響亦需更多了解。譚德塞指，Delta變種仍是全球主流，強調若國家及地區選擇不採取措施阻止Delta變種，亦不能阻止Omicron變種傳入。

錄得確診國家地區名單

亞洲：

日本

香港

南韓

印度

馬來西亞

新加坡

斯里蘭卡

泰國

大洋洲：

澳洲

中東地區：

以色列

沙特阿拉伯

阿聯酋

非洲：

博茨瓦納

尼日利亞

南非

加納

贊比亞

莫桑比克

突尼西亞

津巴布韋

塞內加爾

美洲：

巴西

美國

加拿大

智利

墨西哥

歐洲：

奧地利

比利時

意大利

捷克

丹麥

法國

德國

荷蘭

挪威

葡萄牙

希臘

瑞典

英國

瑞士

西班牙

愛爾蘭

冰島

盧森堡

羅馬尼亞

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責任編輯：李俊儀