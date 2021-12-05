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【Omicron變種】全球逾40地區已錄確診 巴西里約取消除夕慶祝活動（第五版）

環球社會熱點 16:10 2021/12/05

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南非首先發現新冠肺炎Omicron變種病毒引發的疫情持續在全球發酵，中東地區國家沙特阿拉伯及阿聯酋相繼宣布錄得確診。世界衛生組織（WHO）表示，已在全球多地區錄得Omicron變種確診病例，據報目前已有逾30個國家或地區錄得。世衛總幹事譚德塞指，目前對Omicron變種病毒了解不多。

（第五版更新逾40個國家或地區錄Omicron變種個案）

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

東非國家贊比亞（Zambia）衛生部上周六（4日）宣布國內首現Omicron變種個案，同日宣布錄得個案的還有羅馬尼亞、智利及盧森堡，令全球錄得Omicron變種病毒國家或地區增至43個。巴西里約市長帕埃斯（Eduardo Paes）在社交平台Twitter上表示，雖然里約熱內盧州（Rio de Janeiro）和里約市的科學委員會意見不一，但寧願遵守最嚴格的防疫限制，宣布取消里約市官方除夕慶祝活動。帕埃斯強調，當局尊重科學。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示周五（3日）表示，全球已有逾38個國家或地區錄得Omicron變種確診個案，較前兩日的23個國家為多，早期數據表明Omicron變種比Delta變種更具傳染性。

世衛亦指，暫未接獲Omicron變種相關的死亡報告，但警告未來幾個月歐洲有一半以上的新冠確診病例由Omicron變種引起。

印度、新加坡周四（2日）稍後時間亦宣布錄得Omicron變種確診個案，馬來西亞衛生部周五（3日）亦宣布錄得。其中新加坡和馬來西亞都是輸入個案，新加坡兩名確診者是由南非回國的公民，已完成疫苗接種，徵狀輕微。馬來西亞患者是1名19歲女留學生，入境檢測結果呈陽性，接受10日隔離後於周一（29日）被允許外出。當局其後再度檢測其樣本發現Omicron變種病毒，當局已要求該學生及其8名接觸者接受進一步檢測。

沙特周三（1日）宣布錄得首宗Omicron變種確診個案，沙特衛生部門表示，首名Omicron變種病毒患者是1名北非國家公民，當局已隔離患者及其親密接觸者。

沙特宣布數小時後，中東另一國家阿聯酋（UAE）亦宣布發現首宗病例。阿聯酋國營WAM新聞社報道指，患者是1名非洲婦女，已接種2劑新冠疫苗。她曾經在阿拉伯國家過境，但報道未具體列出相關國家。當局已經將該婦女及其接觸者隔離。

巴西錄Omicron變種確診 拉丁美洲首例 【下一頁】

世衛同日表示，全球已經有24個國家及地區錄得Omicron變種確診個案，並預料數目會繼續增加。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛密切關注Omicron變種病毒發展，但對目前情況不感到驚訝。及後瑞士等國家亦宣布錄得確診個案，令總數增至29個。

瑞士國家聯邦衛生部（FOPH）當地時間周二（31日）夜晚宣布，錄得3宗Omicron變種確診個案，其中2宗個案有關聯，患者從南非入境，據報未接種疫苗。另一宗個案則在巴塞爾（Basel）地區發現，尚未清楚是否接種疫苗。

目前錄得Omicron變種確診地區名單及部分地區應對方法

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譚德塞表示，當局目前對Omicron變種病毒了解不多，傳播能力、感染後出現的嚴重程度、測試、治療方式，以及其對疫苗有效性的影響亦需更多了解。譚德塞指，Delta變種仍是全球主流，強調若國家及地區選擇不採取措施阻止Delta變種，亦不能阻止Omicron變種傳入。

錄得確診國家地區名單

亞洲：

  • 日本
  • 香港
  • 南韓 
  • 印度
  • 馬來西亞 
  • 新加坡
  • 斯里蘭卡

大洋洲：

  • 澳洲

中東地區：

  • 以色列
  • 沙特阿拉伯
  • 阿聯酋   

非洲：

  • 博茨瓦納
  • 尼日利亞
  • 南非
  • 加納
  • 贊比亞
  • 莫桑比克
  • 突尼西亞
  • 津巴布韋

美洲：

  • 巴西
  • 美國
  • 加拿大
  • 智利
  • 墨西哥

歐洲：

  • 奧地利
  • 比利時
  • 意大利
  • 捷克
  • 丹麥
  • 法國
  • 德國
  • 荷蘭
  • 挪威
  • 葡萄牙
  • 希臘
  • 瑞典
  • 英國
  • 瑞士
  • 西班牙
  • 愛爾蘭
  • 冰島
  • 盧森堡
  • 羅馬尼亞

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責任編輯：李俊儀

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