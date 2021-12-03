【Omicron變種】全球逾30地區已錄確診 星馬兩國都有（第三版）

南非首先發現新冠肺炎Omicron變種病毒引發的疫情持續在全球發酵，中東地區國家沙特阿拉伯及阿聯酋相繼宣布錄得確診。世界衛生組織（WHO）表示，已在全球多地區錄得Omicron變種確診病例，據報目前已有逾30個國家或地區錄得。世衛總幹事譚德塞指，目前對Omicron變種病毒了解不多。

（第三版更新至逾30個）

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

印度、新加坡周四（2日）稍後時間亦宣布錄得Omicron變種確診個案，馬來西亞衛生部周五（3日）亦宣布錄得。其中新加坡和馬來西亞都是輸入個案，新加坡兩名確診者是由南非回國的公民，已完成疫苗接種，徵狀輕微。馬來西亞患者是1名19歲女留學生，入境檢測結果呈陽性，接受10日隔離後於周一（29日）被允許外出。當局其後再度檢測其樣本發現Omicron變種病毒，當局已要求該學生及其8名接觸者接受進一步檢測。

沙特周三（1日）宣布錄得首宗Omicron變種確診個案，沙特衛生部門表示，首名Omicron變種病毒患者是1名北非國家公民，當局已隔離患者及其親密接觸者。

沙特宣布數小時後，中東另一國家阿聯酋（UAE）亦宣布發現首宗病例。阿聯酋國營WAM新聞社報道指，患者是1名非洲婦女，已接種2劑新冠疫苗。她曾經在阿拉伯國家過境，但報道未具體列出相關國家。當局已經將該婦女及其接觸者隔離。

巴西錄Omicron變種確診 拉丁美洲首例 【下一頁】

世衛同日表示，全球已經有24個國家及地區錄得Omicron變種確診個案，並預料數目會繼續增加。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛密切關注Omicron變種病毒發展，但對目前情況不感到驚訝。及後瑞士等國家亦宣布錄得確診個案，令總數增至29個。

瑞士國家聯邦衛生部（FOPH）當地時間周二（31日）夜晚宣布，錄得3宗Omicron變種確診個案，其中2宗個案有關聯，患者從南非入境，據報未接種疫苗。另一宗個案則在巴塞爾（Basel）地區發現，尚未清楚是否接種疫苗。

目前錄得Omicron變種確診地區名單及部分地區應對方法

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譚德塞表示，當局目前對Omicron變種病毒了解不多，傳播能力、感染後出現的嚴重程度、測試、治療方式，以及其對疫苗有效性的影響亦需更多了解。譚德塞指，Delta變種仍是全球主流，強調若國家及地區選擇不採取措施阻止Delta變種，亦不能阻止Omicron變種傳入。

錄得確診國家地區名單

亞洲：

日本

香港

南韓

印度

馬來西亞

大洋洲：

澳洲

中東地區：

以色列

沙特阿拉伯

阿聯酋

非洲：

博茨瓦納

尼日利亞

南非

加納

美洲：

巴西

美國

加拿大

歐洲：

奧地利

比利時

意大利

捷克

丹麥

法國

德國

荷蘭

挪威

葡萄牙

希臘

瑞典

英國

瑞士

西班牙

愛爾蘭

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責任編輯：李俊儀