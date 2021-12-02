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【Omicron變種】世衛指全球29地區已錄確診 中東地區都有（第二版）

環球社會熱點 15:12 2021/12/02

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南非首先發現新冠肺炎Omicron變種病毒引發的疫情持續在全球發酵，中東地區國家沙特阿拉伯及阿聯酋相繼宣布錄得確診。世界衛生組織（WHO）表示，已在全球29個地區錄得Omicron變種確診病例。世衛總幹事譚德塞指，目前對Omicron變種病毒了解不多。

（第二版更新至29個）

美國加州現首例Omicron變種 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

沙特周三（1日）宣布錄得首宗Omicron變種確診個案，沙特衛生部門表示，首名Omicron變種病毒患者是1名北非國家公民，當局已隔離患者及其親密接觸者。

沙特宣布數小時後，中東另一國家阿聯酋（UAE）亦宣布發現首宗病例。阿聯酋國營WAM新聞社報道指，患者是1名非洲婦女，已接種2劑新冠疫苗。她曾經在阿拉伯國家過境，但報道未具體列出相關國家。當局已經將該婦女及其接觸者隔離。

巴西錄Omicron變種確診 拉丁美洲首例 【下一頁】

世衛同日表示，全球已經有24個國家及地區錄得Omicron變種確診個案，並預料數目會繼續增加。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛密切關注Omicron變種病毒發展，但對目前情況不感到驚訝。及後瑞士等國家亦宣布錄得確診個案，令總數增至29個。

瑞士國家聯邦衛生部（FOPH）當地時間周二（31日）夜晚宣布，錄得3宗Omicron變種確診個案，其中2宗個案有關聯，患者從南非入境，據報未接種疫苗。另一宗個案則在巴塞爾（Basel）地區發現，尚未清楚是否接種疫苗。

目前錄得Omicron變種確診地區名單及部分地區應對方法

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譚德塞表示，當局目前對Omicron變種病毒了解不多，傳播能力、感染後出現的嚴重程度、測試、治療方式，以及其對疫苗有效性的影響亦需更多了解。譚德塞指，Delta變種仍是全球主流，強調若國家及地區選擇不採取措施阻止Delta變種，亦不能阻止Omicron變種傳入。

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責任編輯：李俊儀

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