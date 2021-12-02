ESG豈止講新能源　3分鐘睇明ESG投資概念是什麼

ESG，即環境（Environmental）、社會（Social）及管治（Governance）近年成投資界熱話，電動車、新能源股熱炒，ESG明年會否進一步成為投資大主題？未來ESG將會成為股市的重要新指標？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝*【按此－附time code】

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00：00 - 市場焦點速覽

01：00 - 美國現首宗Omicron＋通脹再升溫 美股倒跌

02：34 - 亞太區早段普遍向下

03：12 - Omicron影響未明多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵

08：27 - 市場不明朗因素未除 哪些股份不宜沾手（Cyber security；SaaS）

10：56 - 美股會否從現水平跌一成半？撈貨宜選大格局有增長的

12：57 - 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？

18：40 - 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容忽視

21：42 - 港股開市前市況速報

22：42 - 港股23800點遇阻 短綫走勢點睇

28：52 - 明年投資部署 港股、美股點樣揀？

30：31 - 預料明年首季中資股會再試底

31：05 - 科網股不能亂揀 「燒錢股」不建議

31：50 - 雷蛇 （01337） 每股2.82提私有化怎解讀？

33：35 - 「元宇宙」（Metaverse）硬件概念股可部署

35：26 - 觀眾問股：雷蛇 （01337） 2.9有貨要沽清？

36：07 - 港股焦點股早段表現速報

38：46 - ET個股推介：小鵬汽車 （09868）

40：00 - 觀眾問股：雲音樂 （09899） 今上市追揸沽？

40：57 - 觀眾問股：中國電力 （09899） 配股股價跌今日可以入？

43：27 - 觀眾問股：領展 （00823） VS港鐵 （00066） 二揀一點揀？

44：10 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 怎分析

46：12 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 值得買入？

48：28 - TESLA、蔚來汽車、比亞迪 （01211） 怎分析

51：51 - 觀眾問股：ESG是否明年投資大主題？

58：30 - 觀眾問股：車股、新能源股持倉比重怎分置？

59：36 - 港股早段市況速報

01：01：43 - 財經日誌提提你