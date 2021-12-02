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ESG豈止講新能源　3分鐘睇明ESG投資概念是什麼

股市 15:33 2021/12/02

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ESG，即環境（Environmental）、社會（Social）及管治（Governance）近年成投資界熱話，電動車、新能源股熱炒，ESG明年會否進一步成為投資大主題？未來ESG將會成為股市的重要新指標？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝*【按此－附time code】

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00：00 - 市場焦點速覽 
01：00 - 美國現首宗Omicron＋通脹再升溫　美股倒跌
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欄名 : 3分鐘睇股

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