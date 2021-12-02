【異動股】雷蛇擬每股2.82元私有化 午後急挫逾半成

遊戲設備生產商雷蛇(01337)落實私有化方案。公司宣布，獲分別由雷蛇主席陳民亮之家族信託持有42.65％權益，非執行董事Lim Kaling持有29.13％權益及私募基金CVC持28.22％股權的要約人Ouroboros提出以每股2.82元私有化，比周一收市價溢價5.6％，比截至今年6月底止未經審核綜合權益約每股0.5元溢價約464％。由於私有化作價較市場較早前所傳出的每股最多4元為低，雷蛇今日捱沽。截至下午3時半，雷蛇報2.46元，跌7.8%。

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私有化完成後，雷蛇將申請撤銷股份於聯交所的上市地位。市場估計，以陳民亮為首的財團有見雷蛇在本港交投估值偏低，因此有意把其私有化並安排雷蛇於美國上市。適逢市場近期掀起元宇宙概念，雷蛇的遊戲及電競業務有助其取得較高估值。

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