【內房危機】奧園公布60億人幣理財產品兌付方案　設現金分期及實物資產兌付

▲ 奧園公布60億人幣理財產品兌付方案

中國奧園 （03883） 繼三筆ABS獲展期後，最新再公布理財產品兌付方案。內媒引述消息指，奧園就理財產品提出兩種兌付方案，分別為現金分期兌付、實物資產兌付，並承諾財富產品到期的本金和利息，將會一分不少地予以兌付。據指，奧園的理財總額共約60億元（人民幣，下同）左右，涉及全部投資人大概1500人，員工及親戚佔669人。

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報道指，方案一為現金分期兌付，適用合同約定期限到期的所有投資產品。兌付時間為首次延期本金兌付在投資產品到期日支付，後續無論是每月兌付還是每季度兌付，均在兌付月（每季度的最後一個月）的25日集中兌付。

個別投資者累計投資本金餘額200萬元或以內，投資產品到期後分6個月兌付；200萬元以上的則會在到期後先按6個季度兌付60%，此後連續三個月將剩餘的40%本金兌付完畢。

方案二為實物資產兌付，適用於合同約定期限到期的投資產品，也包括合同約定期限雖未到期但投資人要求提前以實物資產兌付的投資產品。

根據方案，用於兌付的實物資產為集團旗下項目公司可用來兌付投資產品的物業，包括住宅、公寓、寫字樓、商舖及車位，總貨值不低於90億。理財經理將與投資人溝通可兌付的實物資產範圍。投資人的實物資產兌付金額不足以支付實物資產價格的，不足部分應當由投資人另行支付補足；實物資產兌付金額超過實物資產價格的，超過部分按照方案一的現金分期兌付方案進行兌付。

奧園又稱，為保障和加快投資人延期本息的兌付，會鎖定一些銷售價格好和銷售流速快的優質項目，銷售回款歸屬於集團權益部分的25%或項目處置後淨現金流的25%，歸集到投資產品還款監管專戶，專門用於投資產品本息的兌付，由財富中心委派財務代表監管項目現金流。

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