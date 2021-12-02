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【另類筍工？】政務司司長聘請「家務總管」　月薪逾3萬元　或須在官邸留宿

商業 14:30 2021/12/02

分享：

政務司司長官邸的合約家務總管月薪達31750元，需要監督官邸的日常運作等。（資料圖片）

生活繁忙，並非人人亦有時間處理家務。政務司司長官邸亦正在聘請合約家務總管，月薪超過3萬。到底職責內容包括甚麼？又是否一項「另類筍工」？

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宴會備席、家品維修亦要處理

據招聘網站顯示，政務司司長官邸的合約家務總管，月薪達31750元。該職位需要監督官邸的日常運作、管理和督導其他家務人員，亦要管理及執行官邸的家居事務，包括清潔打掃（例如 : 官邸、室內外陳設、家居物品及器皿等）、宴會備席、招待賓客等、簡單洗燙等 。

除此之外，當在官邸及其他地方舉行飲宴及聚會等活動時，家務總管亦要負責相關的餐飲款待及籌備工作。日常亦要處理有關家居物品及室內外陳設的保養、庫存紀錄、維修及更換工作等。

招聘告示又特別提到，官邸合約家務總管須穿著制服及不定時工作，包括在晚間、週末及公眾假期工作。如有需要，官邸合約家務總管或須逾時工作及在官邸留宿。

要求至少9年家傭服務、三文兩語

雖然是處理官邸內的各項家務，但入職要求亦不低。應徵者需要具備最少9年家傭服務或宴會服務、或在大戶家庭或大型機構招待賓客方面的工作經驗。同時亦要有最少5年屬督導性質的工作經驗及有能力督導大批家務員。如果有管家服務相關資格、一般電腦軟件的基本應用知識，更可獲優先考慮。

除了工作技能外，作為官邸內的家務總管，該職位亦要求應徵者能操流利粵語、簡單英語和普通話；能閱讀及書寫中文和簡單英文。

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責任編輯：葉泳珊

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