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法國媒體爆料馬克龍 私下稱約翰遜「小丑」

環球政治 14:13 2021/12/02

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英國與法國近年因邊境難民﹑捕魚權及其他事務衝突不斷，關係持續惡化。法國有媒體爆料，指總統馬克龍私下形容英國首相約翰遜是「小丑」，更指對方有一點「粗俗」。英國有內閣官員稱，對此馬克龍的言論感到失望及驚訝。

難民小艇偷渡去英國失事 最少27人死 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前就多名難民冒險穿越英倫海峽事件，列出5點要求，希望與法國解決邊境難民問題。然而，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對此大感不滿，召開記者會回應。

法國最大政治諷刺周刊《鴨鳴報》（Le Canard Enchaine）報稱，馬克龍事後私下向幕僚透露，約翰遜與自己曾有良好溝通，但對方卻讓自己如此難堪。馬克龍指出，約翰遜甚至私下就法國因各種問題成為英國的代罪羔羊而向自己道歉。

法國北部Decathlon停賣細船 望減少難民偷渡赴英 【下一頁】

《鴨鳴報》更報稱，馬克龍形容約翰遜有點「粗俗」，直指約翰遜是「小丑」，並稱

「非常可惜一個可以與法國在多方面合作的大國由一個小丑領導其政府。」
（It is sad to see a major country with which we could do huge numbers of things being led by a clown.）

英國就業及退休保障大臣高翠玲（Therese Coffey）回應事件，指對馬克龍的言論感到驚訝及失望。高翠玲確信兩國仍能共同解決難民問題，但希望法國能夠回應約翰遜早前提出的5點要求。

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責任編輯：吳漢培

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