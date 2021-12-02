「元宇宙」（Metaverse）概念股要識揀 真正受惠有呢兩隻 股市 14:00 2021/12/02 分享： 「元宇宙」（Metaverse）概念的硬件公司及軟件公司，現階段可開始留意。港股、美股有哪些選擇？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）揀呢隻。立即點擊收看／收聽。 *重溫《ET開市直擊》足本版：黃耀宗（Andy）教你檢測倉位疫市求勝【按此速睇 - 附Time code】* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 科網股欲收集不能亂揀 呢類股份要留意 今日 科網股欲收集不能亂揀 呢類股份要留意 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 今日 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 你可能感興趣 科網股欲收集不能亂揀 呢類股份要留意 今日 13:40 科網股欲收集不能亂揀 呢類股份要留意 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 今日 13:20 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 11:55 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 最新專欄文章 更多 科網股欲收集不能亂揀 呢類股份要留意 今日 科網股欲收集不能亂揀 呢類股份要留意 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 今日 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 元宇宙 Meta 概念 軟件 美股 硬件 基金 港股