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北韓領袖金正恩警告 明年提振經濟有大規模鬥爭

環球社會熱點 13:52 2021/12/02

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北韓自新冠肺炎疫情爆發以來一直處於鎖國狀態，加上國際制裁夾擊，使北韓經濟陷入困境。北韓領袖金正恩主持勞動黨中央委員會政治局會議時，警告北韓明年提振經濟方面會有大規模鬥爭。

金正恩兄妹掀時尚風暴 北韓禁民眾跟風著皮褸 【下一頁】

北韓官媒朝中社報道，金正恩周三（1日）主持勞動黨中央委員會政治局會議時，形容今年對北韓而言是勝利的一年，在推動實現政策目標及實施5年經濟計劃方面都很成功。

金正恩指北韓在控制國家經濟、農業和建設領域的發展取得巨大成果，而政治、經濟、文化及國防等領域的發展良好。

但金正恩表示明年將是重要的一年，指北韓要像今年一樣進行一場大規模鬥爭，要繼續在國防、農業及建設等領域取得進展。

金正恩神隱個多月終露面 巡視邊境新城市工程 【下一頁】

據悉，金正恩在會上指示勞動黨中央委員會制定有活力、進步和科學的下年度具體計劃，為5年經濟計劃落實基礎。

雖然金正恩試圖通過5年經濟計劃改善經濟和電力供應，但聯合國指北韓仍存在糧食和電力短缺，再加上國際針對北韓核計劃實施制裁、疫情及天災等因素，都加劇北韓經濟困境。

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責任編輯：鄭錦玲

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