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科網股欲收集不能亂揀　呢類股份要留意

股市 13:40 2021/12/02

分享：

科網股牽動港股表現，不少投資者都喜歡趁低吸納。展望明年投資部署，LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）提醒投資者，科網股欲收集不能亂揀，特別是具備這些特質的。立即點擊收看／收聽。

＊重溫《ET開市直擊》足本版：黃耀宗（Andy）你檢測倉位疫市求勝【按此速睇－附Time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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