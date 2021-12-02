科網股欲收集不能亂揀 呢類股份要留意 股市 13:40 2021/12/02 分享： 科網股牽動港股表現，不少投資者都喜歡趁低吸納。展望明年投資部署，LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）提醒投資者，科網股欲收集不能亂揀，特別是具備這些特質的。立即點擊收看／收聽。 ＊重溫《ET開市直擊》足本版：黃耀宗（Andy）你檢測倉位疫市求勝【按此速睇－附Time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 今日 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 你可能感興趣 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 今日 13:20 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 11:55 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 11:45 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 最新專欄文章 更多 「元宇宙」（Metaverse）概念股要識揀 真正受惠有呢兩隻 今日 「元宇宙」（Metaverse）概念股要識揀 真正受惠有呢兩隻 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 今日 尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 收集 基金 港股 低吸