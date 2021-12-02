  • 20°C
香港時間 : 20211202日 (四) 14:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財經精點1分鐘】 恒指低開後倒升　 金融股撐市　阿里再破底

股市 13:30 2021/12/02

分享：

美國首宗本土Omicron病例，拖累美股上日表現，港股一如預期跟隨低開，及後在金融股帶動下，大市掉頭倒升。恒指數半日升55點，收報23714點，國企指數半日則跌41點，收報8,467點，恒生科指收半日跌85點，收報5973點。大市半日成交額為861.9億元。

金融股造好　滙豐升近2% 

滙豐 （00005） 股價今早造好，半日升近2%，收報44.35元。滙豐繼續回購股份，股價連日造好。另外，摩根士丹利調升滙豐目標價至50.4元，評級就維持「與大市同步」。

科技股個別發展　阿里巴巴再破底

科技股個別發展，美團 （03690） 繼續造好，股價升超過1%；騰訊 （00700） 表現靠穩，半日收報469.4元；京東集團 （09618） 同小米 （01810） 就表現偏軟。焦點股之一阿里巴巴 （09988） 股價繼續破底，早段跌超過4%，低見120.1元。

中國電力配股跌逾一成

中國電力 （02380） 公布以每股3.8元配股籌集39億元，消息拖累中國電力股價今早跌超過一成，低見3.73元，失守配股價。中國電力表示，今次配股集資所得會用於開發及拓展集團的清潔能源業務。

恒大汽車「揼水」予關聯公司挫逾12%

恒大汽車 （00708） 多間關聯公司近日大幅增資，令恒大汽車要向眾公司「揼水」，股價今早再急挫逾12%。恒大汽車股價繼續尋底，早段曾跌超過兩成，低見2.75元。

據內地傳媒報告，恒大汽車多間關聯公司近日大幅增資，涉及資金估計超過90億元。

*重溫《ET開市直擊》- Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝*【按此－附time code】

 

京東集團—SW（09618） 汽車 電力 恒大 目標價 指數 京東（美：JD） 港股 配股 汽車股

上一篇文章

【最惠國待遇】英加歐32國正式取消中國最惠國待遇　中國海關：畢業證明、官媒：僅技術處理（第二版）

下一篇文章

【內房危機】禹洲據報抵押深圳總部大樓獲11億人幣貸款　禹洲稱項目抵押是常見融資行為、公司零商票無理財產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數午後初段升約50點　滙豐領市、阿里巴巴再創新低（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後初段升約50點　滙豐領市、阿里巴巴再創新低（不斷更新）
【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成
【周焯華受查】太陽城集團：無經營貴賓廳　太陽城中介由周焯華全資擁有、復牌高開6%後曾轉跌兩成
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升222點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升222點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款