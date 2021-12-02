【財經精點1分鐘】 恒指低開後倒升　 金融股撐市　阿里再破底

美國首宗本土Omicron病例，拖累美股上日表現，港股一如預期跟隨低開，及後在金融股帶動下，大市掉頭倒升。恒指數半日升55點，收報23714點，國企指數半日則跌41點，收報8,467點，恒生科指收半日跌85點，收報5973點。大市半日成交額為861.9億元。

金融股造好 滙豐升近2%

滙豐 （00005） 股價今早造好，半日升近2%，收報44.35元。滙豐繼續回購股份，股價連日造好。另外，摩根士丹利調升滙豐目標價至50.4元，評級就維持「與大市同步」。

科技股個別發展 阿里巴巴再破底

科技股個別發展，美團 （03690） 繼續造好，股價升超過1%；騰訊 （00700） 表現靠穩，半日收報469.4元；京東集團 （09618） 同小米 （01810） 就表現偏軟。焦點股之一阿里巴巴 （09988） 股價繼續破底，早段跌超過4%，低見120.1元。

中國電力配股跌逾一成

中國電力 （02380） 公布以每股3.8元配股籌集39億元，消息拖累中國電力股價今早跌超過一成，低見3.73元，失守配股價。中國電力表示，今次配股集資所得會用於開發及拓展集團的清潔能源業務。

恒大汽車「揼水」予關聯公司挫逾12%

恒大汽車 （00708） 多間關聯公司近日大幅增資，令恒大汽車要向眾公司「揼水」，股價今早再急挫逾12%。恒大汽車股價繼續尋底，早段曾跌超過兩成，低見2.75元。

據內地傳媒報告，恒大汽車多間關聯公司近日大幅增資，涉及資金估計超過90億元。

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