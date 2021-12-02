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【Omicron變種】日本撤回入境航班預訂禁令 不足一日即轉軚

環球社會熱點 13:49 2021/12/02

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日本錄得第2宗新冠肺炎Omicron（由南非發現）變種病毒病例後，當局周三（1日）要求各航空公司停售前往日本的國際機票。世衛其後批評，難以理解日本全面鎖國做法，加上反對聲音聲浪漸增，日本政府於周四（2日）撤回有關措施。

日本要求停售前往當地機票 變相全面鎖國 【下一頁】

日本國土交通省周三要求所有航空公司停售飛往日本的航班一個月，新措施下，日本公民及外國居民除非事前已預訂機票，否則最快明年才能返回日本。

日本首相岸田文雄周四承認，交通省前一日的宣布引起公眾混亂，已指示官員需充分考慮當地民眾回家意願。內閣官房長官松野博一指，已撤回航空公司停售日本機票的要求；全日空及日本航空亦稱，已準備重新接受航班預訂。

愛子公主20歲生日 周末舉辦成年禮 【下一頁】

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）周三在記者會上表示，基於流行病學準則，很難理解日本政府禁止所有外國人入境的做法，更稱Omicron變種不理會國籍或居留資格，批評當局以是否本國國民來判斷的做法並不合理。

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責任編輯：郭麗明

 

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