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【本地市道】apm設「罐頭豬 LuLu聖誕冬日小鎮」迎聖誕　料珠寶鐘錶、電子影音、餐飲較受惠

商業 13:35 2021/12/02

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臨近聖誕，加上消費券帶動，令商場人流回升。新地代理有限公司租務部副總經理（推廣）李少芬表示，旗下觀塘apm於2021年第3季的人流為2,300萬，按年升2成。她預計，在聖誕推廣期間珠寶鐘錶、電子影音、餐飲將較受惠，有望按年有雙位數字增長。

【Fans福利】COOL清涼水X Tyson Yoshi 爆肌廣告巴士下月中穿梭港九新界（多圖）

為迎接聖誕檔期，apm於聖誕期間的推廣費達800萬港元，當中加碼冬日消費優惠及線上媒體推廣，佔比3成，較以往增長5成，包括賺取高達100%回贈，大抽獎有機會贏iPhone等。

【素食商機】大家樂再推純素產品 夥OmniFoods推出新豬肉肉餅煲仔飯

此外，apm亦推出聖誕潮玩企劃，聯同潮流玩具新貴kkplus打造3,000呎「罐頭豬 LuLu聖誕冬日小鎮」，設有6大聖誕打卡位，包括「罐頭豬 LuLu聖誕華麗大宅」、 「首個罐頭豬 LuLu 3D全息投影互動遊戲」、 「10呎Chill巨型罐頭豬 LuLu聖誕樹」、「盲盒及閃卡提取機」、「罐頭豬 LuLu蓋印打卡站」及「聖誕期間快閃店」，亦有多款罐頭豬LuLu甜品換領。

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【工展會2021】工展會下周六舉行 線上及線下逾400項購物優惠低至1折

記者：廖淑瑩

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