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尋找被忽略投資主題　太陽能股不容易視　黃耀宗揀呢隻

股市 13:20 2021/12/02

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部署明年買股投資策略，有哪些被忽略的投資主題可留意？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）提到太陽能板塊不容忽視，一眾股份他推介這隻。立即點擊收看／收聽。

＊重溫《ET開市直擊》足本版：Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝【按此速睇－附Time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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