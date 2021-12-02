尋找被忽略投資主題 太陽能股不容易視 黃耀宗揀呢隻 股市 13:20 2021/12/02 分享： 部署明年買股投資策略，有哪些被忽略的投資主題可留意？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）提到太陽能板塊不容忽視，一眾股份他推介這隻。立即點擊收看／收聽。 ＊重溫《ET開市直擊》足本版：Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝【按此速睇－附Time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 2021/12/01 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 你可能感興趣 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 11:55 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 11:45 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 11:35 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 最新專欄文章 更多 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 2021/12/01 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 太陽能股 板塊 太陽 太陽能 投資策略 基金