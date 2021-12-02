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【美股焦點】通用汽車上調今年盈利指引　芯片供應較預期好

股市 13:21 2021/12/02

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【美股焦點】通用汽車上調今年盈利指引　芯片供應較預期好

通用汽車（美：GM）上調今年盈利指引，預計全年經調整後稅前利潤將達到約140億美元，高於此前的預測的115億美元至135億美元。通用汽車行政總裁Paul Jacobson指出，上調盈利指引主要受惠於新車定價、消費者需求強勁及好於預期的半導體芯片供應，但未透露明年盈利預測，僅稱預期明年是另一年強勁的年份。

Jacobson在瑞信投資者活動上指出，公司在成本和產量方面的表現略有好轉，趨勢高於其預期，主要因為在芯片供應改善。不過，Jacobson警告稱，通用汽車的汽車産量和庫存要到2022年底才能恢復正常。他又指，公司正密切監察Omicron變種病毒的影響，但並未將任何影響納入其預測。

Jacobson又指，通用汽車將積極地投資於電動汽車和其他技術，因爲公司試圖趕上電動車市場領導者Tesla（美：TSLA），同時與大衆汽車和福特汽車（美：F）對手等競爭。

Jacobson表示，寧願讓通用汽車建立一個閑置兩、三年的電池廠，也不願讓公司陷入電池容量不足的困境。他又稱，已經告訴其他通用汽車管理層，他將支持加快電動汽車項目或投資於有前途技術的支出。

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通用汽車（General Motors，美：GM） 美股 晶片

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