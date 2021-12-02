▲ 【中港通關】香港健康碼12.10開放網上登記 港府據報要求設「內地航線專隊」、國泰航空籲員工準備

港府公布「香港健康碼」詳情，市民可於12月10日上午9時註冊試用香港健康碼，但香港健康碼、澳門健康碼（澳康碼）、廣東健康碼（粵康碼）何時守「轉碼」互通，創科局局長薛永恒稱，仍須與內地溝通。隨中港通關接近，本地傳媒引述消息指，港府健康當局官員擬要求航空公司設獨立機組人員團隊，專職內地航線，降低新冠病毒、特別是Omicron變種病毒經香港流入內地的可能性。

另外，國泰航空 （00293） 最新向員工發內部備忘錄，預告政府將有防疫新安排，公司或須作好準備。國泰航空跌2%，收報6.17元，續處3個月低位。

港府表示，「港康碼」會分為3種顏色，分別是紅、黃、綠。「紅色」代表確診者、疑似確診者、密切接觸者、或者接受強制檢疫人士等；「黃色」代表過去14天曾居於有風險地區，或者抵港未滿21天的豁免人士等；「綠色」是健康人士，可以當天申請轉換至「粵康碼」或者「澳康碼」，不過有關功能暫時未開通。

隨港康碼推出，安心出行會更新至3.0版本，下載「健康碼」時需連結安心出行紀錄，而安心出行會增加「香港健康碼」的附加按鈕，可以互通及登入。

國泰10月現金317億元 4個月只少11億元

國泰航空昨日（1日）舉行分析員會議，預告客運航班量會會持續受限，但第4季貨物海運供應鏈受限，令貨物空運需求維持高位，而集團目前在貨運機隊外，正營運6架只載貨改裝客機。

國泰航空重申，7月至10月營運現金流已接近「止血」，10月底現金水平約317億元，較6月底328億元少11億元，較上半年每月流失9億元現金大為改善。

券商在分析員會議後行動不一，大和資本因應通關時間較遲、Omicron不明朗，下調國泰目標價0.3元至6.7元，續予「跑贏大市」評級。瑞信雖然因應貨運表現上調今年國泰業績預測，但復甦之路較預期慢，下調2022年、23年盈測，目標價由7.2元降至7.1元，續予「中性」評級。

美銀就指，國泰貨運表現理想，但復甦仍然落後同業，續予「跑輸大市」評級，目標價就由5.8元升至5.9元。

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