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【中港通關】港府據報要求航空公司設「內地航線專隊」　國泰航空籲員工作準備、瑞信大和調低目標價

股市 13:11 2021/12/02

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【中港通關】港府據報要求航空公司設「內地航線專隊」　國泰航空籲員工作準備、瑞信大和調低目標價

港府預計下午公布香港健康碼詳情，為中港通關鋪路。本地傳媒引述消息指，港府健康當局官員要求航空公司設獨立機組人員團隊，專職內地航線，降低新冠病毒、特別是Omicron變種病毒經香港流入內地的可能性。另外，國泰航空 （00293） 最新向員工發內部備忘錄，預告政府將有防疫新安排，或須公司作好準備。

據本報所得消息，香港健康碼在技術層面與內地已談妥對接，綠碼、黃碼、紅碼等界定，雙方標準一致，今天公布詳情後，下周就可啟動。

國泰航空今早股價再跌2.5%，半日報6.14元，為逾3個月低位。

國泰航空受惠貨運現時大致收支平衡、未定下季客運時間表，可見【下一頁】

國泰10月現金317億元　4個月只少11億元

國泰航空昨日（1日）舉行分析員會議，預告客運航班量會會持續受限，但第4季貨物海運供應鏈受限，令貨物空運需求維持高位，而集團目前在貨運機隊外，正營運6架只載貨改裝客機。

國泰航空重申，7月至10月營運現金流已接近「止血」，10月底現金水平約317億元，較6月底328億元少11億元，較上半年每月流失9億元現金大為改善。

券商在分析員會議後行動不一，大和資本因應通關時間較遲、Omicron不明朗，下調國泰目標價0.3元至6.7元，續予「跑贏大市」評級。瑞信雖然因應貨運表現上調今年國泰業績預測，但復甦之路較預期慢，下調2022年、23年盈測，目標價由7.2元降至7.1元，續予「中性」評級。

美銀就指，國泰貨運表現理想，但復甦仍然落後同業，續予「跑輸大市」評級，目標價就由5.8元升至5.9元。

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港股 大行報告 國泰航空 健康碼 國泰航空（00293）

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