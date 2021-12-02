【阿斯利康疫苗】英美科學家發現血栓成因 強調機率極低

早前多國因憂慮罕見血栓副作用，暫停接種阿斯利康的新冠肺炎疫苗。美國及英國科學家表示，相信已經發現血栓成因。該團隊科學家指，阿斯利阿康疫苗中的關鍵成分和血液蛋白結合後，之後發生連鎖反應觸發血栓形成，但強調血栓發生的機率甚低。

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英國卡迪夫大學（Cardiff Uinversity）及美國科學家表示，已經找到阿斯利康疫苗（AstraZeneca）血栓副作用的原因。團隊在發表初步結果後，阿斯利康藥廠的科學家亦加入研究項目。

據悉，阿斯利康疫苗採用腺病毒載體疫苗（adenoviral vector）技術，把新冠病毒的致病抗原通過基因重組方式，放入腺病毒製成疫苗，利用肌肉注射方式進入人體訓練免疫系統應對，但注射時或有部分滲流進入血管。

滲漏的疫苗進入血液循環系統後，會吸引血液中的血小板第4因子（platelet factor 4）與其結合。在極少數情況下，人體免疫系統會分辨不到結合後的血小板第4因子，並誤當成病毒，釋出抗體攻擊。當人體抗體和血小板第4因子結合，便可能釀成血栓。

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研究結果已在國際知名期刊《科學進展》（Science Advances） 發表，卡迪夫大學研究團隊成員柏加（Alan Parker）指，團隊已證實兩者之間的聯繫，但強調未來需更多研究進一步了解。團隊希望可以利用研究發現，改善未來基於腺病毒的疫苗，減少罕見副作用發生風險。柏加表示，永遠無法預測血栓的發生，但強調發生幾率微乎其微。

阿斯利康公司發言人強調，和疫苗相比，感染新冠病毒更大機會觸發血栓，目前尚未確定血栓副作用出現的完整解釋。雖然尚未確定相關研究結果，但研究提供了有趣見解，阿斯利康公司會利用當中的研究方法，繼續研究消除血栓副作用的方法。和阿斯利康公司一起研發疫苗的牛津大學拒絕就研究發表評論。

英國已為民眾接種近5,000萬劑阿斯利康疫苗，有73人接種後出現血栓死亡。

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責任編輯：李俊儀