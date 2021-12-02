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【恒大危機】恒大計劃轉讓A股嘉凱城4%股權、涉1.45億人幣　以償還中信證券質押債務本金

股市 13:06 2021/12/02

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【恒大危機】恒大計劃轉讓A股嘉凱城4%股權　以償還中信證券質押債務本金

恒大 （03333） 繼續賣產撲水，今日A股上市的嘉凱城（深：000918）發公告指，恒大旗下廣州凱隆計劃將手上7200萬股或3.99%的嘉凱城股份，以每股2.016元（人民幣，下同），轉讓予華軟新動力5號基金，涉約1.45億元，以歸還在中信證券的質押債務本金。

嘉凱城提到，雙方在周三（1日）已簽署股份轉讓協議，轉讓價格為每股2.016 元，較11月30日的收市價折讓1成，目前交易尚需深交所進行合規性確認後，方能辦理股份過戶手續，交易最終能否實施完成及實施結果尚存在不確定性，公司將密切關注股份轉讓事宜的進展情況。

交易後，恒大仍持有2.45億股嘉凱城，但持股佔比由17.56%降至13.57%。嘉凱城稱，恒大旗下廣州凱隆不是公司控股股東，股份轉讓不會對公司正常生產經營產 生不利影響，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：李哲毅

港股 中國恒大（03333） 恒大 A股 嘉凱城（深：000918）

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