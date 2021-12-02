【港版健康碼】港府推香港健康碼　新加坡、歐盟等地亦設類似措施

政府今日（2日）正式公布「香港健康碼」詳情，系統於12月10日（星期五）上午9時開放予市民登記。至於新加坡、歐盟等地早前亦推出類似措施，協助市民出行。

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新加坡政府在疫情爆發後推出「合力追蹤」（TraceTogether）計劃，並推出相關APP。當安裝TraceTogether的用戶互相靠近時，彼此會傳出短距離藍牙訊號，與確診者維持一定時間的近距離接觸時，用戶就會收到通知，而數據會在25日後自動從手機中移除。已完整接種疫苗的市民進入商場等場所前，只要掃描二維碼（QR Code）登錄，就會出現疫苗接種狀態及登錄資訊的綠色頁面，而該頁面左上角有一個針筒圖案及「綠色剔號」，以防有人使用偽造的截圖畫面。至於未接種疫苗、已接種但尚未生效的用戶使用「合力追蹤」掃描二維碼登錄後的頁面為白色。

歐盟27個國家早前亦推出健康通行證（Health pass），但各國使用方法不一，鬆緊程度各有不同。例如，法國以QR Code形式運作，供完整接種疫苗、病毒篩檢結果呈陰性或染疫後的康復者申請。當局規定成年人必須持有新型冠狀病毒陰性證明、完整的疫苗注射證明或醫療機構證明已康復，才可進入特定的公眾場所，如50人或以上聚會的場所、火車、長途巴士和醫院等。此外，在8月起，當局亦指定行業員工必須持有健康通行證方可上班。

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至於意大利所採取的措施比法國更加嚴厲，當局規定所有市民必須持有健康通行證（Green Pass），才可以進入餐廳堂食。另外，在10月起更進一步規定所有公營和私營部門的員工，必須持有健康通行證才可以上班。

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記者：廖淑瑩