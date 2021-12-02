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【Omicron變種】第3針 Moderna料最快明年3月面世

環球社會熱點 12:47 2021/12/02

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Omicron變種（南非首先發現）被指傳染力更勝印度首先發現的Delta變種，有藥廠認為Omicron變種會大幅削減現有疫苗效力。Moderna總裁周三（1日）表示，正研發針對Omicron變種的第3針新冠疫苗，料最快明年3月可在美國申請授權。

【Omicron變種】美擬延長公共交通口罩令 至明年3月中 【下一頁】

Moderna總裁霍格（Stephen Hoge）表示，他認為將專門針對Omicron變種内突變的基因加入第3針疫苗，能最快解決Omicron變種可能導致疫苗效力降低的問題。他更表示，Moderna已開始上述計劃。

由於美國食品及藥物管理局（FDA）的指引要求藥廠進行中期臨床測試，霍格預計需時3至4個月。他認為針對Omicron變種的第3針起碼要到明年3月才面世，更指明年第2季才面世的可能性更高。

不過，霍格表示Moderna將會在進行測試期間生産疫苗，以便盡快推出。

霍格指FDA目前正評估Omicron變種對疫苗保護力的威脅程度，並表示FDA可使用類似授權流感疫苗的方式，縮短針對Omicron變種第3針的審批時間約3至4個月。

【Omicron變種】美國加州現首例 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

霍格稱過往使疫苗效用錄得最大跌幅的突變，都出現在Delta變種以及同由南非首先發現的Beta變種。

他表示Omicron出現上述所有突變，雖然目前尚未確認Omicron變種會導致疫苗功效出現多大跌幅，但大家都最關注Omicron變種會否結合Beta與Delta變種的破壞力。

Moderna也正在測試完成接種疫苗者及同時接種了第3針的民眾，能否透過現有疫苗獲得足夠抗體抵禦Omicron變種。

霍格估計即使現有疫苗即使未能完全抵擋Omicron變種，起碼也能減緩病毒入侵速度。

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責任編輯：鄭錦玲

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