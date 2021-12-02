【元宇宙】高通展示元宇宙技術　夥Meta率先示範虛擬會議室方式對話（有片！）

▲ 高通總裁Cristiano Amon與Meta首席技術官Andrew Bosworth在驍龍年度技術高峰會上，透過虛擬會議室進行對話，為大眾示範元宇宙技術應用。

高通（Qualcomm）今（2日）舉行驍龍（Snapdragon）年度技術高峰會，不但帶來多款新產品平台，高通總裁Cristiano Amon更與Meta首席技術官Andrew Bosworth透過虛擬會議室進行對話，為大眾示範元宇宙技術應用。

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Cristiano Amon在該虛擬會議室中表示，高通致力於將移動體驗，拓展到不同裝置，元宇宙包含的AR及VR技術，也是高通不斷在進行的事情，而目前超過50個相關裝置是採用高通的芯片。其中Meta所推出VR產品Oculus Quest系列，就是採用高通芯片。Andrew Bosworth指，早在於VR、元宇宙成為主流之前，就已經與高通合作。希望未來能夠繼續合力打造新裝置，如將裝置再縮小。

Cristiano Amon也提及，AR應用已逐步融入日常生活，未來也會將相關技術應用到不同產業，例如在運動比賽中，觀眾可以透過AR眼鏡更接近地觀看比賽；另外也可以應用在車上，從AR眼鏡看到車內的零件，知道車零件的情況等。他補充指，實踐元宇宙已是目前要面對的事情，應用在各種場景的產品，也會傾巢而出。

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記者：曾曉汶