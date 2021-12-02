【Twitch】防止散佈仇恨言論　Twitch推出可疑用戶偵測功能

▲ 為防止情況再出現，Twitch早前新增可疑用戶偵測（Suspicious User Detection），防止可疑用戶在聊天室中散佈言論。

不少遊戲直播主持都會以Twitch進行直播，但聊天室有時會出現多個「分身」用戶散佈仇恨言論。為防止情況再出現，Twitch早前新增可疑用戶偵測（Suspicious User Detection），防止可疑用戶在聊天室中散佈言論。

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該功能利用機器學習（Machine Learning），將疑似分身的用戶分類為「很可能」或「可能」兩類。針對前者，Twitch將禁止任何他們送出的文字顯示在聊天室中，並且將他們標記出來供直播主持或聊天室管理員決定是否實施禁言。至於後者，這些「可能」是分身的疑似帳戶仍可以發言（只是會被標記），但主持也可以禁止他們不能發言。

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Twitch表示，該工具利用機器學習模型來將用戶的行為和帳戶特性納入考慮，並且將資訊與直播主持過去禁言過的人進行比對，來評估分身用戶的可能性。Twitch計劃將工具提供給所有的直播主持使用。

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記者：廖淑瑩