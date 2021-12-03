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【Omicron變種】美收緊入境檢測 延長公共交通口罩令（第二版）

環球社會熱點 11:32 2021/12/03

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美國政府因應新冠肺炎變種病毒Omicron（首先南非發現），已加強推行嚴格防疫措施。美國總統拜登周四（2日）公布新防疫對策，包括要求入境美國旅客上機24小時内進行新冠檢測，同時延長在公共交通工具上的口罩令至明年3月中。

【Omicron變種】美國加州現首例 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

默沙東新冠口服藥 獲美FDA專家支持緊急授權 【下一頁】

（第二版更新拜登正式宣布措施）

已接種新冠疫苗的旅客，目前只需在出發前72小時內進行新冠檢測。但拜登（Joe Biden）於當地周四（2日）公布新防疫對策，指不論旅客來自何地或有否接種新冠疫苗，都要在出發前24小時内進行新冠檢測。

據悉，白宮並未公布措施生效的具體日期。但《華爾街日報》引述一名美國政府高官指，新檢測規定料於下周一（6日）生效。

公共交通工具的口罩令限期原定於明年1月18日屆滿，拜登宣布延長至明年3月18日。口罩令範圍包括飛機﹑火車﹑巴士﹑機場及火車站等場所，初犯的最低罰款為500美元（約3,900港元），如再犯最高可罰款3,000美元（約2.3萬港元）。

美國疾病管制與預防中心（CDC）早前已確認，將對入境美國的航班乘客實施更嚴格檢測要求，防範Omicron變種在美國傳播。CDC預計，新入境限制最快下周實行。

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責任編輯：吳漢培

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