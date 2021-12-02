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【Omicron變種】美擬延長公共交通口罩令 至明年3月中

環球社會熱點 12:14 2021/12/02

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美國政府因應新冠肺炎變種病毒Omicron（首先南非發現），已加強推行嚴格防疫措施。據傳美國總統拜登即將公布的新防疫對策中，延長在公共交通工具上的口罩令，至2022年3月中。

【Omicron變種】美國加州現首例 已打疫苗及曾去南非 【下一頁】

默沙東新冠口服藥 獲美FDA專家支持緊急授權 【下一頁】

《路透社》引述消息人士，指拜登（Joe Biden）在當地時間周四（2日）公布的新防疫對策，當中會把公共交通工具的口罩令延長至明年3月18日，口罩令範圍包括飛機﹑火車﹑巴士﹑機場及火車站等場所。

美國運輸安全管理局（TSA）及白宮拒絕回應傳言。消息人士指政府部門已在當地時間周三（1日）通報有關行業人士，口罩令即將延長。TSA早於8月時，已宣布公共交通工具口罩令
維持至2022年1月。

拜登預料當日亦會公布，更嚴格入境限制。美國疾病管制與預防中心（CDC）確認，將對入境美國的航班乘客實施更嚴格檢測要求，防範Omicron變種在美國傳播。CDC預計，新入境限制最快下周實行。

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責任編輯：吳漢培

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