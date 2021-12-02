  • 19°C
香港時間 : 20211202日 (四) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介建行｜中石化、山東墨龍、比亞迪、海爾智家、阿里巴巴最新部署

股市 12:30 2021/12/02

分享：

恒生指數中午收報23714點，升55點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介建行 （00939） ，另亦會分析中石化 （00386） 、山東墨龍 （00568） 、比亞迪 （01211） 、海爾智家 （06690） 、阿里巴巴 （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
03：30 – 中石化  （00386）      整固待升
05：45 – 山東墨龍  （00568）      上破5.00元才好
07：41 – 比亞迪  （01211）      留心做頂
10：05 – 海爾智家  （06690）      整固待升
11：39 – 阿里巴巴  （09988）      期盼反彈
13：12 – 建行  （00939）      久跌回升
14：45 – 推介股表現記錄
15：22 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 建設銀行（00939） 中國石油化工股份（00386） 山東墨龍（00568） 比亞迪股份（01211） 海爾智家（06690） 阿里巴巴－SW（09988） 石鏡泉

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升222點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】固生堂2273擬以招股價上限定價　國際配售提早一日截飛（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【美股期貨】道指期貨升222點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升222點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推　氫能概念股炒升、京城機電升17%
【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推　氫能概念股炒升、京城機電升17%
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款