【石Sir午市閒談】今日推介建行｜中石化、山東墨龍、比亞迪、海爾智家、阿里巴巴最新部署

恒生指數中午收報23714點，升55點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介建行 （00939） ，另亦會分析中石化 （00386） 、山東墨龍 （00568） 、比亞迪 （01211） 、海爾智家 （06690） 、阿里巴巴 （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：30 – 中石化 （00386） 整固待升

05：45 – 山東墨龍 （00568） 上破5.00元才好

07：41 – 比亞迪 （01211） 留心做頂

10：05 – 海爾智家 （06690） 整固待升

11：39 – 阿里巴巴 （09988） 期盼反彈

13：12 – 建行 （00939） 久跌回升

14：45 – 推介股表現記錄

15：22 – 過去7日解答問題記錄

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