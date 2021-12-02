【職場心法】惠康管理層剖20年來最大挑戰　難忘非洲豬瘟危機

▲ 兩年多前的非洲豬瘟事件，對惠康新鮮食品商務拓展董事李昭韻而言，最具挑戰性。（梁偉榮攝）

負責管理惠康旗下超市所有採購工作的新鮮食品商務拓展董事李昭韻，回憶過去20多年的工作時，坦言遇過不少挑戰。提到兩年多前的非洲豬瘟事件最具挑戰，因全港首次面臨沒有新鮮豬肉供應的危機。

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及早擴闊採購產地

2019年5月政府公布上水屠房發現本港首宗非洲豬瘟後，有6,000隻豬需要人道毁滅，對本地活豬供應影響很大。當晚李昭韻在晚飯前收到同事電話，整晚便在安排翌日的供貨、與門店及物流溝通。「第一個問題是『點算』？香港人很喜歡吃豬肉，除了平時供應外，有沒有其他替代品？」

▲ 在本港未出現非洲豬瘟前，惠康選擇提前準備，例如更改陳列方式，介紹更多不同品種、產地的豬肉。（資料圖片）

幸好，李昭韻的採購團隊原來在大半年前，留意到其他國家亦有出現非洲豬瘟的案例，着手擴闊採購產地及品種。「開始在以往不那麼依賴供貨的地方，例如泰國、澳洲等地，加大了入貨量。」當時香港仍未出現非洲豬瘟，故沒有很大需求。然而，惠康則選擇提前準備，例如更改陳列方式，介紹更多不同品種、產地的產品，盡量令市民更易接受。

一晚內解決危機 全靠團隊默契

當非洲豬瘟個案在港出現後，她當晚隨即與不同部門聯絡，例如門市、物流等。與顧客溝通方面，她安排同事擬定貼於門市的海報，在新鮮豬肉的櫃枱，貼出指示解釋情況；又把顧客引流至急凍櫃，又強調尚有甚麼豬肉正在來港，安撫顧客情緒。

李昭韻一晚之間下了不少重大決定，而且翌日已全部完成。她認為有賴團隊之間的默契，做採購最重要的是「人」和「經驗」。在這次的挑戰，帶給她的經驗是下次再遇一樣情況，未必是新鮮豬肉，可能是其他食品，她亦可估算所需的處理時間。

曾一日吃40個橙

另一方面，確保食品安全與品質，亦是採購部門的日常工作。李昭韻表示，惠康每日會檢查食品的質素，特別是甜度較嚴格的產品。以往科技不如現時發達時，李昭韻笑稱，初入行做買手時，曾經一天試吃30至40個橙。雖然並非吃掉整個橙，只要品嘗少許，但亦令她在往後的一段時間內，工作需要以外都避免吃橙。現在會使用較科學方法，以度糖機測試水果的甜度。

▲ 惠康每日會檢查食品的質素，特別是甜度較嚴格的產品。（資料圖片）

她解釋，品質並非看外觀「靚唔靚」，而是是否美味。抽取及試食時令水果，除了可確保品質穩定，亦有助決定入貨量，「不夠甜可能已到季尾，需適時減少入貨」。

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記者：葉泳珊