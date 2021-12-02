港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 股市 11:55 2021/12/02 分享： 港股今早一如預期低開過百點，及至開市後約一小時掉頭倒升，但在23800點前止步。港股走勢短綫怎樣看？是時候可以部署撈底嗎？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析。 重溫《ET開市直擊》足本版：Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝【按此速睇－附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 2021/12/01 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 2021/12/01 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 你可能感興趣 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 11:45 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 11:35 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 11:30 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 最新專欄文章 更多 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 今日 美股市況未明 哪些股份不宜沾手 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 2021/12/01 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 2021/12/01 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 基金 港股 撈底