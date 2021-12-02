【職場心法】由小文員爬上管理層　女高層掌管惠康採購：堅持做對的事

▲ 惠康新鮮食品商務拓展董事李昭韻由低做起，20多年來獨有的經歷，令她有自己一套的職場心得。（梁偉榮攝）

要在同一間企業內，保持熱誠長期從事同一種工作，並不容易。惠康新鮮食品商務拓展董事李昭韻由低做起，從寂寂無名的小員工，逐步向上爬，走至管理惠康旗下超市的各項採購工作。20多年來獨有的經歷，令她有自己一套的職場心得，甚至感染其他同事。

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李昭韻加入惠康集團時，只是一名普通文員，一心僅希望在大型企業內工作。當時她的坐位鄰近採購部門，不時聽到採購部員工趕急地與人聯絡、詢問報價。她形容：「他們的工作好像非常刺激，令人非常羨慕。」她漸漸對採購工作萌生興趣，輾轉之下如願加入採購部，處理肉食、海鮮及蔬果等採購事宜，不知不覺就經歷了20多年的光景。

對工作保持熱誠及好奇

接受訪問期間，李昭韻不時表露出對工作的熱忱。她對店內各項食品、各個產地都瞭如指掌。對她而言，要保持工作熱誠，其中一項要素便是好奇心。

對很多事情也感到好奇，例如為甚麼這種貨品此時才可以賣？可否從其他產地入貨？

她坦言，從事新鮮食品的工作很特別，「要不很喜歡，要不很討厭」，而李昭韻當然是很喜歡自己的工作。她解釋，滿足感來自於其工作與香港普羅大眾息息相關，「正正是因為有我或我的團隊，港人找到質素好、價格合理的貨源。」她笑言：「甚至連媽媽亦會告訴我，最近我們採購的橙、士多啤梨質素很好。」

正正是對這份對工作的熱情，令李昭韻的採購工作更得心應手。她認為，如果失去熱誠，這只是「一份工」；但當你有熱情時，這是你生活的一部分。

▲ 李昭韻不時表露出對工作的熱忱，對店內各項食品、各個產地都瞭如指掌。（資料圖片）

採購法則：掌握細節

她又引述零售業界內著名的金句--「Retail is detail」（零售便是細節）。她舉例，在入貨時，要思考顧客會如何揀選這款貨品、甚麼時候烹調、在甚麼場合食用，所以產品的成分、產地、品種，以至最終在店舖內的陳列方式，這些細節全部都需要掌握。

採購並非是把貨物買回來，再放上貨架便完成。我們必須從顧客的角度出發，了解該件產品。

熱情滿滿之外，李昭韻強調團隊的合作精神、準備工夫，亦十分重要。她解釋，市面上不時有新潮流出現，例如若有媒體最近報道，進食某款產品對身體有益，就要適當地加大採購量。但同時，團隊亦要懂得創造潮流，例如引入本港未曾出現的「Pinkglow粉紅菠蘿」，成功在本港掀起熱潮。

▲ 集團早前引入本港未曾出現的「Pinkglow粉紅菠蘿」。（惠康Facebook圖片）

堅守做對的事 尊重同事

而準備工夫，則源於「堅守做對的事」。她解釋，香港有不少新鮮食品亦是從其他地方進口，而世界每個地方亦是互相關聯的。如果對身邊發生的事漠不關心，不做多一步，便永遠無法提前做好準備，應對危機。

要達到這些效果，她認為尊重同事是另一項關鍵要素。即使已有20多年的經驗，又作為管理層，但其部門內沒有階級之分。「我甚至不時從新同事身上得到啟發，知道他們年齡層追捧甚麼潮流。」同時，作為採購部的領導者，她亦堅持「較難的事由自己做」，希望可為團隊帶來價值。「若你把困難的工作都放給同事處理，那你自己負責甚麼呢？」她希望自己能成為同事的榜樣，令大家保持熱情向着同一目標進發。

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記者：葉泳珊