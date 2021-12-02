【Omicron變種】南非74%新病例屬新變種 或成當地主流病毒

新冠肺炎變種病毒株Omicron肆虐全球，其中率先發現Omicron變種的南非，最新官方報告指，當地上月進行的基因排序的249宗新冠確診個案中有74%屬於Omicron變種病毒，反映11月才發現的Omicron變種，已迅速取代Delta變種，成為南非主流病毒。

南非專家指Omicron變種傳染力更勝Delta 【下一頁】

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南非國立傳染病研究所（NICD）周三（1日）發表報告，南非9個省當中，有5個省均發現Omicron變種，未來很可能會蔓延至南非全國。NICD續指，於上月進行基因排序的249宗當地新冠確診病例中，有74%屬Omicron變種病毒，反映同月發現的Omicron已成為南非主流新冠病毒。

南非過去單日新增8,561宗確診，較前一日大幅增加1倍，由於不是所有確診個案都會基因排序，因此未能得悉有多少宗屬Omicron變種病例。NICD稱，Omicron突變情況及流行病學資料表明，該變種病毒能繞過部分免疫保護造成感染，但現有新冠疫苗仍能預防重症及死亡風險。

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責任編輯：郭麗明