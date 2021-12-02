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【疫市營商】香港初創企業數目創新高達3755間　按年增長12%

商業 12:11 2021/12/02

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（資料圖片）

疫情下全球經濟挑戰重重，投資推廣署進行「2021年初創企業統計調查」，顯示本地初創企業總數再創新高，達3,755間，較2020年增加12%。而受僱於初創企業的僱員數目亦較去年增加29%，反映初創企業為不同商業界別的求職市場帶來正面影響。

初創企業選擇在香港創業的主要原因為有幾項：
1）73%方便進入國際或區內市場
2）67%簡單稅制及低稅率
3）61%中國內地發展商機
4）59%容易獲取資金

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調查亦指，香港初創企業僱員人數達13,804人，涵蓋多個商業界別，包括金融科技、電子商貿、供應鏈管理等。招聘增長反映香港的就業市場前景樂觀。 

事實上，企業和消費者增加數碼活動，以及疫下遙距學習，帶動相關初創公司數目增長。教育科技相關的初創公司數目，按年增長27%。

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投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，疫情下數碼化趨勢持續加速和擴展，香港初創企業數目預料將繼續上升。更預計，明年會有更多初創企業着重於環境、社會和企業管治及淨零排放，而房地產科技、社會創投和綠色科技亦會有強勁增長。

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初創創辦人非本地人比例　中國最高
初創公司創辦人主要為香港本地人，但也有來自不同國家或地區。當中，海外和中國內地初創企業來港數字創新高。調查顯示，66%的初創公司創辦人為香港本地人，66%的初創公司創辦人為香港本地人士，7%為回流香港人士，28%的非本地人士。

非本地人士來自的國家
國家 佔比
中國 20.5%
美國 14.4%
英國 11.1%
法國 7.1%
印度 6.8%

責任編輯：馬意文 

創業 電子商貿 疫情 投資推廣署 香港 英國 印度 美國 金融 法國

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