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【進軍電競界】高通推Snapdragon G3x Gen 1遊戲平台　夥Razer推手提遊戲機開發套件

科技 12:00 2021/12/02

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高通攜手知名遊戲設備商Razer，合力打造Snapdragon G3x掌上遊戲機開發套件。

高通（Qualcomm）今（2日）在驍龍（Snapdragon）年度技術高峰會，除了帶來針對個人電腦市場的Snapdragon 8cx Gen 3平台，更宣布進軍Android掌上遊戲機平台，攜手知名遊戲設備商Razer，合力打造Snapdragon G3x掌上遊戲機開發套件，納入Snapdragon Elite Gaming 、 Snapdragon Sound 、 5G等多項Snapdragon平台特色技術。

【驍龍芯片】對抗蘋果ARM！高通推新一代Snapdragon 8cx Gen 3運算平台

【驍龍獨立】高通驍龍年度技術高峰會開鑼　新一代旗艦手機芯片名稱終揭曉

高通表示，手遊的增長輔以遊戲機與手機具備串流到行動裝置的能力，令高通認為，開發遊戲專用平台是有機可圖的。因此，掌上遊戲機將會是Snapdragon最新的發展計畫，是繼智能手機、常時聯網電腦、穿戴裝置、 XR到汽車之後的第六項平台。

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全新的Snapdragon G3x Gen 1平台專為遊戲而設，採用高通Adreno GPU，用家可以每秒144幀的速度和10-bit HDR畫質執行遊戲，同時搭載高通FastConnect 6900 行動連網系統提供的強大連網能力，支援Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E，實現低延遲及快速的上傳和下載速度。

與此同時，高通與Razer合作打造首款Snapdragon G3x掌上遊戲機遊戲開發者套件（Snapdragon G3x Handheld Gaming Developer Kit），即日起供開發人員使用。至於是次的Snapdragon G3x掌上遊戲機，主要由Razer操刀設計，該遊戲機搭載120Hz OLED屏幕與5G mmWave連網，同時也內建控制器，類似任天堂Switch。屏幕上方也設有1080p鏡頭，可讓玩家在玩遊戲時進行對話。

高通指出，該產品目前主要是為開發商而設，除了推動更多開發商開發遊戲外，亦歡迎設備生產商推出不同硬件平台。

【高通芯片】打造全新形象　高通預告新旗艦芯片將重新命名

記者：曾曉汶

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