  • 19°C
香港時間 : 20211202日 (四) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美股市況未明　哪些股份不宜沾手

股市 11:35 2021/12/02

分享：

美國發現本土首宗Omicron病例，再加上聯儲局「收水」步伐或加快，令美股變得更波動。投資策略上，哪些股份不宜沾手？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析。

*重溫《ET開市直擊》足本版：Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝【按此速睇－附Time code】*

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

Omicron爆發多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵
今日
Omicron爆發多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵
友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀
2021/12/01
友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀
港股前景點睇　教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示
2021/12/01
港股前景點睇　教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示
友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀
2021/12/01
友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀
買高息股收息　一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823
2021/12/01
買高息股收息　一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823

你可能感興趣

Omicron爆發多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵
今日 11:30
Omicron爆發多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵
友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀
18:35 2021/12/01
友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀
港股前景點睇　教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示
18:19 2021/12/01
港股前景點睇　教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示

最新專欄文章 更多

港股低開後倒升　短綫走勢怎樣看？
今日
港股低開後倒升　短綫走勢怎樣看？
美股短綫宜忍手　明年揀股怎部署？
今日
美股短綫宜忍手　明年揀股怎部署？
Omicron爆發多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵
今日
Omicron爆發多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵
友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀
2021/12/01
友邦1299跌穿所有平均線　一旦失守這個價位不容樂觀
港股前景點睇　教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示
2021/12/01
港股前景點睇　教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示
美國 美國聯儲局 美股 基金 投資策略

上一篇文章

【新股IPO】7隻新股齊招股　僅雍禾醫療孖展超購40倍　3股今截孖展（不斷更新）

下一篇文章

Omicron爆發多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股突低港5%　中證監澄清無阻騰訊音樂創上市新低（不斷更新）
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【何鴻燊遺產】長房何超賢及二房何超瓊爭議遺產管理人事宜　庭上披露何鴻燊未立遺囑
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【周焯華受查】太陽城關閉貴賓廳　賭客疑未能取款　集團再停牌、濠賭股挫永利插近9%
【美股收市】美首現Omicron病例惹憂慮 道指漲520點變倒跌461點
【美股收市】美首現Omicron病例惹憂慮 道指漲520點變倒跌461點
【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推　氫能概念股炒升、京城機電升17%
【氫能投資】官媒預告氫能產業發展規劃快推　氫能概念股炒升、京城機電升17%
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款