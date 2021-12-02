美股市況未明 哪些股份不宜沾手 股市 11:35 2021/12/02 分享： 美國發現本土首宗Omicron病例，再加上聯儲局「收水」步伐或加快，令美股變得更波動。投資策略上，哪些股份不宜沾手？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析。 *重溫《ET開市直擊》足本版：Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝【按此速睇－附Time code】* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 2021/12/01 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 2021/12/01 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀 2021/12/01 友邦1299股價陰氣很重？短綫走勢不樂觀 買高息股收息 一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823 2021/12/01 買高息股收息 一注資金點樣揀？香港電訊6823 vs GX恒生高股息率3110 vs 領展823 你可能感興趣 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 11:30 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 18:35 2021/12/01 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 18:19 2021/12/01 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 最新專欄文章 更多 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 今日 港股低開後倒升 短綫走勢怎樣看？ 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ 今日 美股短綫宜忍手 明年揀股怎部署？ Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 今日 Omicron爆發多國封城 經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 2021/12/01 友邦1299跌穿所有平均線 一旦失守這個價位不容樂觀 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 2021/12/01 港股前景點睇 教你用技術分析睇「身懷六甲」有何啟示 美國 美國聯儲局 美股 基金 投資策略