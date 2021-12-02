Omicron爆發多國封城　經濟、股市受累幾深？未來兩周是關鍵

美國發現本土首宗Omicron病例，道指升轉跌收市跌461點，恒生指數亦低開134點。Omicron對經濟、股市受累幾深？LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）今早於《ET開市直擊》為你分析。

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