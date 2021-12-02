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【Omicron變種】歐盟或強制接種疫苗 應對新變種

環球社會熱點 11:32 2021/12/02

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非洲首先發現的新冠肺炎變種病毒Omicron持續蔓延，歐洲多國錄得確診個案。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，為應對 Omicron變種在歐洲廣為傳播，歐盟或考慮強制接種新冠疫苗。馮德萊恩指，歐盟有充足的疫苗數目，但未得以充分使用，造成巨大公共衛生的資源浪費。

希臘強制60歲或以上打疫苗 唔打每月罰880元 【下一頁】 

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》【按此即睇】Omicron 倒轉環球？教你檢測倉位疫市求勝 

歐盟目前已錄得59宗Omicron變種病毒確診個案，所有患者徵狀輕微或無病徵。馮德萊恩（Ursula von der Leyen）被問是否支持希臘政府，向未接種疫苗的60歲或以上人士每月罰款100歐元（約880港元）。她回應，歐盟部分地區病毒廣為傳播且疫苗接種率不足，強制疫苗及接種政策應被廣為討論。歐盟需要一個共同的方法，但強調當局必須展開討論。

馮德萊恩表示，歐盟有可以拯救生命的疫苗，但並未有被充分使用，造成一筆巨大的健康成本開支。她透露，包括兒童及有特殊醫療狀況不能接種疫苗人口在內，歐洲有近3分之1人尚未接種疫苗，但她強調，當中絕大部分民眾合乎接種資格。

英力谷所有成年人打第3針 出銀彈及軍隊幫手 【下一頁】

馮德萊恩亦呼籲，歐盟27個成員國應迅速為民眾接種第3劑。委員會亦支持成員國，要求旅客即使在歐盟區內旅行，出發前需要做PCR檢測。

據報歐盟成員國落實強制接種疫苗措施可能性正在增加，候任德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）已表態支持政策，奧地利當局亦正在就2022年2月落實強制接種展開討論。

恒生銀行特約：2022年投資展望　解讀內地監管政策走向（立即收看） 

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責任編輯：李俊儀

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