【iPhone】新不如舊？　iPhone 6 Plus恐今年底列入蘋果淘汰名單

蘋果早前推出iPhone 13系列新機，但仍有不少「果粉」喜歡使用舊型號的iPhone。據外媒《MacRumors》報道，蘋果將於今年底把iPhone 6 Plus列入淘汰名單中，意味著該型號的手機自明年起難以獲得官方維修服務。

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報道指，蘋果會在某件產品推出5至7年後，就會將該產品視為過時產品；如果用家仍有淘汰的產品需要維修，就要視乎官方相關替換零件的庫存量，如果零件缺貨官方就無法提供維修服務。

據資料顯示，iPhone 6及iPhone 6 Plus均於2014年9月推出，兩款手機分別使用4.7吋與 5.5吋屏幕，當時受到不少用家歡迎。至於iPhone 6 Plus於2016年停產，而屏幕較小的 iPhone 6因為在2018年前仍在特定地區的零售商售賣，因此iPhone 6目前還未列入官方的淘汰名單中。

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iPhone 6 Plus不只在硬件上過於老舊，且在軟件支援上亦已經過時，早前蘋果的iOS 13 作業系統也早已不支援iPhone 6及iPhone 6 Plus。

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記者：廖淑瑩