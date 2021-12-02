【南下資金】估值低殘吸引內地資金注意 北水借ETF部署港股

今年港股表現「熊冠全球」，下半年經歷了兩輪重挫，首輪在7月至9月，第二輪則在11月至今，單單11月恒指已下跌7.5%。

【Omicron變種】哈爾濱出招鼓勵主動進行檢測 核實確診獎1萬，請按【見下頁】

然而，隨着港股估值再次跌至歷史低位，價值又開始浮現，惹來內地資金垂涎。據內地報道，近期多路資金借道國內的ETF布局港股。數據顯示，華夏恒生科技ETF（513180）周二（11月30日）流入5.74億份；自11月24日以來，該ETF資金流入速度加快，5個交易日內流入了10.96億份，創下規模新高。另一方面，華夏恒生互聯網ETF（513330）亦有資金加速流入的迹象，目前份額大約是年初基金成立的3倍。

【延伸閱讀】元宇宙：大摩預計元宇宙引發8萬億美元商機 看好5隻美股受惠，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不僅如此，公募基金也準備逢低布局。Wind數據統計，第四季以來已有多隻純港股股票指數基金發行，分別為滙添富恒生科技指數A、滙添富恆生科技指數C、國泰中證港股通50ETF、華夏恒生中國內地企業高股息率ETF等，單季發行的滬深港股票指數基金多達17隻，其中南方港股通優勢企業A、易方達港股通成長A目前規模分別為38.06億元人民幣及24.08億元人民幣。

【同場加映】iM cafe：港股反彈暫脫險 聯儲局放鷹點部署？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛