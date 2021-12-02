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【Omicron變種】哈爾濱出招鼓勵主動進行檢測 核實確診獎1萬

股樓投資 11:41 2021/12/02

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因應新變種病毒，各地均嚴陣以待，降低疫情在社區擴散的風險。根據周四（2日）消息，內地哈爾濱市發現1例本土確診病例、2例初篩陽性感染者，均為內蒙古滿洲里市確診病例的密切接觸者。

【大行點睇】摩根資管料聯儲局明年底加息　Omicron影響短暫，請按【見下頁

該市的疫情工作指揮部隨即發布公告，請市內居民非必要不離開哈爾濱市、不出省、不出境、不前往涉疫地區。所有進出城市人員須持48小時內核酸檢測陰性證明、憑健康碼綠碼通行。

【延伸閱讀】Omicron：平安證券指12月宜採攻守兼備策略 推薦十大港股金股，請按【見下頁

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除此之外，該市更「出獎金」鼓勵懷疑感染者主動前往醫院進行核酸檢測。據公告，對主動進行核酸檢測，以及自覺身體不適，主動前往醫療機構就診並說明情況，核酸檢測結果為陽性的人員，經核實後獎勵1萬元人民幣。

【同場加映】iM cafe：港股反彈暫脫險 聯儲局放鷹點部署？

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記者：林衛

新冠肺炎疫情 健康碼 經濟 哈爾濱

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