【內房危機】佳兆業據報將與境外債權人商討還債方式　出售星島及佳兆業美好可換股債券是潛在選項

▲ 佳兆業據報將與境外債權人商討還債方式

佳兆業 （01638） 瀕臨違約邊緣，《南華早報》引述消息人士指，佳兆業 （01638） 同意與境外債權人會面商談還款方式，當中包括發行並出售星島 （01105） 及佳兆業美好 （02168） 等附屬公司的可換股債券。

佳兆業過半債權人傳不同意交換要約 4億美元債券12月7日到期，看【下一頁】

佳兆業4億美元債將於12月7日到期，惟周二傳出過半債權人不支持公司提出的交換要約方案。消息人士表示，佳兆業將與債權人團體New Money Consortium會面，後者合共持有該債券逾50%。

根據一份演示材料顯示，該債權人團體提出為佳兆業融資約20億美元，並祭出七個選項，包括購買佳兆業美好和星島等上市附屬公司的新發行可換股債券、為佳兆業目前在深圳出售的 18個房地產項目向第三方買家提供高達16億美元的貸款、直接向佳兆業的舊城改造項目注資至多20億美元，以及提供最多10億美元票面利率12.5%的項目貸款。

據指，大部份債權人都有意協助公司渡過當前的流動性危機，因清盤對投資者還是公司而言都是最壞結果。

值得注意是，佳兆業「太子女」郭曉亭今年2月入主星島，現時有約28%星島股權。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】佳兆業提票據發行交換要約 下月到期、若未能實行或無法償付

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】

恒生銀行特約：2022年投資展望 解讀內地監管政策走向（立即收看）



貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】