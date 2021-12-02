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【芯片大戰】高通發布新遊戲芯片平台Snapdragon G3x　兼夥雷蛇推手提遊戲機

股市 11:15 2021/12/02

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【芯片大戰】高通發布新遊戲芯片平台Snapdragon G3x　兼夥雷蛇推手提遊戲機

美國芯片大廠高通（Qualcomm） （美：QCOM）周三發布一款專為掌上型遊戲裝置而設的Snapdragon G3x Gen 1芯片平台，並將與遊戲硬件公司雷蛇 （01337） 合作推出手提遊戲機。

高通冀利用新芯片平台，讓手提遊戲機具備類似智能手機的觸控螢幕，在遊玩高畫質遊戲時具有主機般的物理控制體驗，及更長的電池壽命。

    點擊圖片放大

高通又稱，計劃為遊戲商提供開發平台，讓他們可以先創建內容，然後再邀請OEM製造手提遊戲機以供玩家購買，今次高通將與雷蛇合作推出Snapdragon G3x 手提遊戲機開發套件，然後再向消費者銷售設備，但後者未有推出時間表。

Snapdragon G3x 可支援6吋120Hz OLED螢幕、1080P的前置鏡頭、6000mAh電池，除了支援Wi-Fi外，Snapdragon G3x具備5G及藍牙功能。不過高通未有透露Snapdragon G3x 的處理器（CPU）和圖像顯示器（GPU）等架構和的性能細節。

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編輯：李哲毅

美股 港股 Qualcomm 高通（Qualcomm，美：QCOM） 雷蛇（01337）
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