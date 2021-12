艾力寳雲意外後首次受訪 堅稱無開槍

荷里活影星艾力寳雲早前拍攝新電影《Rust》時,道具槍意外走火,導致一名女攝影師死亡。艾力寳雲於意外後首次受訪,他再三堅稱當時自己並無開槍。

艾力寶雲(Alec Baldwin)周三(1日)接受美國廣播公司(ABC)早晨新聞清談節目《早安美國》(Good Morning America)訪問。

訪問長約80分鐘,ABC早前發放艾力寳雲訪問的預告片段,完整訪問將於美國當地今晚(2日)播出。

主持斯特凡諾普洛斯(George Stephanopoulos)詢問艾力寳雲事發時有無進行開槍動作,而艾力寳雲表示他當時無扣動扳機。

斯特凡諾普洛斯再次詢問時,艾力寳雲更連講四次「無」,並表示:

我永遠唔會用槍指住任何人同扣動扳機,絕對唔會。

(I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them. Never.)