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艾力寳雲意外後首次受訪 堅稱無開槍

環球社會熱點 11:11 2021/12/02

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荷里活影星艾力寳雲早前拍攝新電影《Rust》時，道具槍意外走火，導致一名女攝影師死亡。艾力寳雲於意外後首次受訪，他再三堅稱當時自己並無開槍。

同樣親睹誤殺過程 場記告艾力寳雲與制片 【下一頁】

燈光師親睹誤殺過程險遭槍擊 告艾力寳雲及劇組 【下一頁】

艾力寶雲（Alec Baldwin）周三（1日）接受美國廣播公司（ABC）早晨新聞清談節目《早安美國》（Good Morning America）訪問。

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訪問長約80分鐘，ABC早前發放艾力寳雲訪問的預告片段，完整訪問將於美國當地今晚（2日）播出。

主持斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）詢問艾力寳雲事發時有無進行開槍動作，而艾力寳雲表示他當時無扣動扳機。

斯特凡諾普洛斯再次詢問時，艾力寳雲更連講四次「無」，並表示：

我永遠唔會用槍指住任何人同扣動扳機，絕對唔會。

（I would never point a gun at anyone and pull a trigger at them. Never.）

斯特凡諾普洛斯又問艾力寳雲，他認為道具槍如何會裝上實彈，艾力寳雲表示不知道。艾力寳雲也表示他經歷過最糟糕的事情就是這次意外。

警方證艾力寶雲道具槍有實彈 不排除作刑事起訴 【下一頁】

斯特凡諾普洛斯形容艾力寳雲訪問期間沮喪，但表現坦率及樂於交談。他表示訪問多個地方使他感到驚訝，甚至形容過去20年在ABC主持多達數千次採訪，這次為他帶來最強烈的感受。

據悉，艾力寳雲回答了所有問題，包括從其角度描述意外當日發生的事、意外喪生的女攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins）及與死者家屬會面的情況。

新墨西哥州地區執法部門正調查案件，調查重點在於艾力寳雲手中的道具槍如何發出實彈。據悉，劇組人員遞槍給艾力寳雲時聲稱槍膛沒有實彈。

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責任編輯：鄭錦玲

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