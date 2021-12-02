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【新股IPO】網易雲音樂9899掛牌　CEO丁磊：用四首歌表達「四次敲鑼，四種心境」

新股IPO 11:06 2021/12/02

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【新股IPO】網易雲音樂9899掛牌　CEO丁磊：用四首歌表達「四次敲鑼，四種心境」

網易雲音樂 （新上市編號：09899） 正式在港掛牌，首席執行官丁磊發表致辭，指這是自己第四次參加網易的上市儀式，「四次敲鑼，四種心境」。丁磊指，網易雲音樂繼續沿用「99」這個數字，選擇了「9899」 這個股份的代號，希望大家的每一份熱愛，都可以長長久久，持續創造新可能，持續改變不可能，為自己贏來好運氣。

網易雲音樂9899首掛情況【下一頁】

「如果要用四首歌來表達，我覺得第一首，是李宗盛的《領悟》，痛過之後，才有收穫；第二首，是信樂團的《海闊天空》，放手有道，去縱情一搏；第三首，是王傑的《回家》，回國上市，相見恨晚；今天的第四首，我想是Gala的《追夢赤子心》，向前跑，才有無限可能。」

丁磊指，借助一系列引領行業的創新和創造，網易雲音樂發現了音樂產品的新可能，成長為中國乃至全球最大的音樂社區，將聽音樂的主動權，真正交還到用戶手中。

網易雲音樂正建設版權實時數據系統　已有逾170家版權方接入【下一頁】

「當30萬獨立音樂人的未來，在數位時代變得有跡可循，當才華與麵包的等式越來越成立，當普通人與巨星同台不再遙遠時，我們看到了華語音樂，正在變得有生氣、有未來、有可能。

丁磊並勉勵同事不要把注意力放在上市這件事上，「好好吃頓飯」，然後，忘掉今天，「在未來，可以真正做到，不以物喜，不以己悲，不爭無謂之事，只看無畏之行」。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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港股 雲音樂（09899） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 音樂 丁磊 IPO

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