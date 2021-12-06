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全球資金看好可持續發展　醫療健康有價有市    

iMoney智富 00:00 2021/12/06

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近期香港準備接種第三針新冠疫苗，各地疫情亦有波折，在差不多兩年間相信大家對醫療健康的重要有深刻體會。實際上，早於新冠疫情爆發前，全球193個國家及地區的政治領袖已聯合認可17個聯合國可持續發展目標，當中包括醫療健康範疇。根據聯博估計，要完成17個目標，需要在2030年前投資90萬億美元，可見可持續發展不單是道德責任，當中亦涉及不少投資機會。

可持續發展需著眼長綫

實際上，可持續發展目標並非短綫炒作，而是為全球人類長期的福祉。以醫療健康為例，如果早於生病前預防便有更好的效果，因此除了要發展新冠疫苗外，更要在清潔食水及糧食安全著手，從日常生活保障健康。在醫療方面，除了要求醫學創新外，同樣在診斷、識別、治療及追蹤等發展更新的技術，並善用雲技術及虛擬化技術，更有效處理數據及資料，同時降低醫療機構資訊科技的基礎建設需求，更有成本效益地管理醫療系統。

現時仍有很多「不治之症」及技術有待突破，包括心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病或糖尿病等要讓大家活得更好，有更佳幸福感，便需要尋找創新的個性化治療方案、更有效的診斷及預防措施。根據聯博的數據，在可持續主題中，代表健康的數碼健康數據及DNA測序，複合年增長率分別達到36%及18%，反映健康醫療概念的長綫潛力。

全球30至70歲人士之中，因心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病或糖尿病而死亡的機會計約20%。

投資同樣重視企業潛力

即使我們知道可持續發展是長期發展趨勢，但不代表每一間參與其中的企業都具備投資價值，例如醫療行業發展迅速，但當中並不是所有企業都能成功上市或推出新藥，選中一間成功的企業並不容易。根據聯博分析，全球超過2,500隻股票符合可持續發展主題，但吸引的企業少於500間，換言之選中好公司機會率低於20%。

畢竟投資最終還要看企業的能力，因此物色合適的投資時，除了科技水平外，更要從公司其他基本因素著手。綜合聯博數十年的經驗，只有一間能持續提供強勁財務回報、資產負債表穩健及具備競爭優勢的企業，才能提供穩定長綫回報。要選中合適的公司，投資人亦不能只看財務報表，需要與持份者及管理層積極互動，才能有更準備的答案。

專業團隊更易發掘機會

要做到以上選擇，或許投資基金是最有效率、最節省時間的策略。若想投資醫療健康及其他可持續發展主題，市場上均有不少選擇。以聯博為例，旗下聯博環球可持續趨勢策略聯博國際健康護理策略，兩者團隊均有豐富經驗，在相關行業各有專長，積極與管理層及持份者溝通交流。

聯博環球可持續趨勢策略團隊更會到世界各地發掘投資機會，一般投資者難以做到，因此能在近年大都跑贏參考指數。大家不妨多加留意，先人一步捕捉可持續發展的趨勢。

想了解更多？即按此去片了解「廚師發辦」與「可持續發展」有甚麼關係！

聯博環球可持續趨勢策略

  • 參考聯合國可持續發展17個目標，投資健康、氣候及賦權三大主題
  • 在全球提供有助實現可持續發展服務或產品的2,500間公司之中，物色有盈利前景佳的投資
  • 專業團隊基層研究，發掘各國投資機會
  • 發掘前瞻長遠主題，分析及平衡回報及風險
  • 過去5年跑贏MSCI所有國家世界指數

聯博國際健康護理策略

  • 重視再投資
  • 聚焦公司財務健康
  • 可持續的競爭優勢
  • 重視長遠發展潛力多於短期利好消息
  • 過去5年有4年跑贏MSCI全球醫療保健指數

資料來源：聯博，截至2021年12月。

投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。 本材料所包含的資料反映AllianceBernstein L.P.或其聯屬公司的意見及其認為於公佈當日乃可靠的資料來源。AllianceBernstein L.P.不就任何數據的準確性作出聲明或保證。本材料內的任何推測、預測或意見並不保證將會實現，過往表現亦非未來業績的保證。於此處發表的意見在公佈日期後可能會隨時變動。本材料僅供參考，並不構成投資建議。AllianceBernstein L.P.並不提供稅務、法律或會計建議，亦不會考慮投資者的個人投資目標或財務狀況，投資者在作出任何決定前，應先與合適的專業人員討論其個別情況。本資料不應被理解為銷售或營銷材料或遊說之要約以購買或出售由AllianceBernstein或其聯屬公司保薦的任何金融工具、產品或服務。 本材料並未經證券及期貨事務監察委員會審閱，本文件由聯博香港有限公司發出。

（資料由客戶提供）

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