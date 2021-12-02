【Omicron變種】美國加州現首例 已打疫苗及曾去南非

新冠肺炎Omicron變種病毒（首先南非發現）疫情急速蔓延，多國已出現相關確診。美國周三公布，在加州發現當地首宗感染個案。州長指出，患者已完成疫苗接種，但未打第3針，早前曾到南非旅遊。

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加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周三（1日）的記者會上表示，Omicron感染者年齡介乎18至49歲，而且症狀輕微及身體狀況逐漸好轉。加州衛生官員透露，感染者於上月22日從南非返回美國，3日後出現症狀，並於29日確診。

感染者的樣本周二（11月30日）被送到加州大學三藩市分校（University of California, San Francisco）檢測，並在5小時後完成基因排序，確認屬感染Omicron的確診。

紐瑟姆表示，患者已完成疫苗接種，但因次劑後未滿半年，尚未接種第3針疫苗。他指患者非重症，無需入院治療，預期對方很快康復，與其有密切接觸者並無出現新冠確診。

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加州衛生部官員表示，今次患者症狀輕微正好證明疫苗的重要，指出疫苗確實有助防止入院重症及死亡，再次呼籲未打針民眾及早完成接種。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）亦指出，Omicron變種的分子組合內有潛在更具傳染力的突變，甚至可能有能力避過疫苗對人體產生的保護，降低現有新冠疫苗的有效性，但強調需要更多數據了解清楚狀況。

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責任編輯：吳漢培