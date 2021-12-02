第七屆數字金融論壇 – 點評2022數字金融發展新趨勢

第七屆數字金融論壇今天假香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心S221演講廳舉行，逾300多人線上線下出席。「數字金融論壇」以前金融科技趨勢為起點，邀請多位來自不同數字金融行業的代表一同展望2022年的數字金融發展新視野，點評數字經濟新趨勢，發展大灣區「金融+科技」驅動的新數字經濟格局。「數字金融論壇」也是互聯網專業協會22周年會慶暨就職典禮的重要活動之一。

▲ 財經事務及庫務局副局長陳浩濂指金融機構及跨國企業在香港設立其亞洲地區總部或建立區內最具規模的業務，金融科技公司在此營運享有與龐大的潛在客戶群、投資者和業務夥伴連繫的優勢，使香港成為拓展金融科技業務的理想地方。

主禮嘉賓香港特別行政區財經事務及庫務局副局長 陳浩濂, 先生,JP說:「香港是亞洲領先的國際金融中心，眾多金融機構及跨國企業在香港設立其亞洲地區總部或建立區內最具規模的業務，金融科技公司在此營運享有與龐大的潛在客戶群、投資者和業務夥伴連繫的優勢，使香港成為拓展金融科技業務的理想地方。」陳浩濂副局長補充: 「金融科技的發展離不開人才。行政長官在《2021年施政報告》中宣佈我們會研究為金融科技行業在資歷架構下建立專業資歷基準，讓僱主及從業員有更清晰的專業資歷參考。特區政府亦會把更多與金融科技相關的課程納入『持續進修基金』可獲發還款項的課程名單之中，吸引更多人才投身這行業。」

▲ 互聯網專業協會會長冼漢廸期望「數字金融論壇」作為一個業界交流的平台，一方面透過專家學者的講解為業界朋友帶來最新資訊，另一方面亦希望透過相互交流增進大家對數字金融的理解，及早把握機遇。

互聯網專業協會冼漢廸會長, MH表示:「隨著科技進一步發展，網絡技術與金融的深度滲入和融合，產生更多新的業務運作模式，『數字金融』一詞應運而生，協會亦順應潮流，將第七屆的論壇更名為『數字金融論壇』，並邀請眾多專家學者，一同探討這個議題」。此外，他並表示「期望透過這次論壇作為一個業界交流的平台，一方面透過專家學者的講解為業界朋友帶來最新資訊，另一方面亦希望透過相互交流增進大家對數字金融的理解，及早把握機遇。」



全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民教授, JP認為:「2022年是前海深港合作新里程，如何藉著前海擴區及利用金融、人才政策的契機，深入開展跨境金融合作，迎接數字人民幣機遇，開拓綠色金融商機，推動產學研深度合作，展示灣區所需，香港所長對香港的數字金融發展是十分重要。」他寄語各界可留意在11月22日出台《深圳前海深港現代服務業合作區支持金融業發展專項資金管理暫行辦法》對香港金融界的機遇。



互聯網專業協會名譽會長、smartME創辦人及行政總裁 李根泰先生分享道:「smartME以中立地產平台角色連繫18區代理，透過獨有『智能配對代理』搵屋功能，為業主和買家迅速尋找合適地產代理。從而大大改變了以往需要前往多家代理公司，委託代理的冗長過程或獨市經營的模式。成就了今日業主或買家都可以足不出戶地透過smartME地產網站或智能手機程式完成使命。代理及業主更可以善用smartME『智能合約(放盤紙)』功能，隨時隨地毋須見面都可以遙距簽約，增設區塊鏈技術使合約不可篡改更可靠，雙方更有保障。」

▲ (左起) 「2022 數字金融趨勢」講者前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民、香港城市大學商學院香港人工智能與金融科技實驗室主任講座教授嚴厚民、香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信、香港應用科技研究院首席運營總監司徒聖豪、smartME創辦人及行政總裁李根泰及香港金融管理局首席金融科技總監周文正。

論壇分為2個互動環節，第一環節為「2022 數字金融趨勢」，並邀得香港城市大學商學院 香港人工智能與金融科技實驗室主任 嚴厚民講座教授、smartME創辦人及行政總裁 李根泰先生、香港應用科技研究院首席運營總監司徒聖豪博士、香港金融管理局首席金融科技總監 周文正先生，主持人為全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官 洪爲民教授, JP。大會希望可以從學界、監管機構、科研機構、產業園區及企業角度一同探討在國家十四五背景下，香港的數字金融，包括金融科技、數字人民幣的發展，以及香港在數字金融方面的優勢與大灣區內地城市的協作，期望展示香港的金融獨特定位。

▲ (左起) 互聯網專業協會副會長論壇籌委會主席黃麗芳、商務及經濟發展局副局長陳百里、HKBitEX聯合創始人及首席戰略官盧廷匡、香港城市大學商學院EMBA特約教授陳家豪、天星銀行首席策略官胡偉、德勤亞太區信息技術與鑒證主管合夥人顧向聖、大灣區商學院校長陳志輝及互聯網專業協會會長冼漢廸。

第二環節主題為「傳統金融遇上數字金融」，邀請德勤亞太區信息技術與鑒證主管合夥人 顧向聖先生、HKBitEX聯合創始人及首席戰略官 盧廷匡先生、天星銀行首席策略官 胡偉先生及香港城市大學商學院EMBA特約教授陳家豪教授分享傳統金融機構如何面對數字化轉型，以及數字金融機構如何引領新潮流，主持人為大灣區商學院校長 陳志輝教授, SBS, JP。論壇籌委會主席為互聯網專業協會副會長黃麗芳女士。



有關第7屆數字金融論壇:



數字金融論壇由2014年開始主辦，至今已經是第7年，由互聯網專業協會主辦，是協會一年一度重要盛事。合辦單為前海管理局駐香港聯絡處。贊助機構包括Konew Financial Express（康業金融科技）、smartME 智能地產平台及深圳市中手游網絡科技有限公司。協辦單位包括(排名不分先後):雲端與流動運算專業人士協會、粵港澳大灣區青年創新產業聯盟、香港菁英會、特許金融策略師協會、大灣區商學院、粵港澳大灣區青年職業發展促進會、香港福建社團聯會。直播合作夥伴為PopcastTV，媒體夥伴為 Business Focus。



有關互聯網專業協會



互聯網專業協會成立於1999年，為非牟利專業團體。本會一直不遺餘力，推動資訊科技普及化，縮窄數碼隔膜，並致力提升香港互聯網科技的發展及正確應用。本會現有會員超過4,000位。本會成員來自廣泛使用互聯網的不同專業範疇，其中很多是來自資訊科技業界翹楚公司的行政總裁及高級行政人員。過去19年，本會及會員積極參與社會服務，已得到香港各界廣泛認同。



有關前海國際聯絡服務有限公司



前海國際聯絡服務有限公司於2014年8月成立，為前海管理局在香港成立的服務窗口公司，肩負「促進產業合作、人才合作、法治合作及開發建議合作，服務港人港企」的任務，並以「依託香港，服務內地，面向世界」為使命。前海國際聯絡服務有限公司不單為香港及海外企業提供註冊前海的諮詢服務，亦負責前海在香港的宣傳推廣工作，以及協助安排本地不同團體或商會參觀、訪問前海。



（資料由客戶提供）