【阿里巴巴股價】阿里巴巴半日再跌3%、高盛未死心看好長遠　外電：與B站齊成大行降目標價首要對象

▲ 【阿里巴巴9988】阿里跌近4%再創新低、B站齊挫半成 兩股遭大行大削目標價

阿里巴巴 （09988） 自第三季業績公布後，股價久未止跌，阿里巴巴早市再跌3%，報121.5元，即市曾見120.1元的香港上市新低。高盛最新發表報告，認為阿里巴巴短線商品交易額（GMV）增展仍會放慢，但仍看好阿里巴巴投資策略，可在宏觀經濟轉好時增強變現能力，發展潛在可接觸市場（TAM）規模。

另外，彭博統計，阿里巴巴的分析師目標價中值，近12個月累跌40%，在港股市場中，僅好於嗶哩嗶哩 （09626） 。「B站」嗶哩嗶哩近12個月的投行目標價中值，累計下調逾7成，差絕港股。

嗶哩嗶哩今早股價再跌6%，中午報489.8元，成交5.4億元。

高盛：阿里巴巴3大投資策略攻守兼顧

高盛指，雖然阿里巴巴GMV受累於宏觀消費數據轉弱，而公司減免科技費用、增加商戶補貼，令上季核心電商業務EBITA（息稅、攤銷前溢利）利潤率按年少4.8百分點至58.1%。

高盛分析，阿里巴巴正在投資：1）在日常品、欠發達城市增加新用戶、2）建立多重流量來源、3）增加商戶補貼，能兼顧進攻和防守。

面對短視頻平台發展電商，高盛引述阿里巴巴管理層指，電商行業持續演化，而留意到用戶在「淘寶直播」的使用時長較淘寶應用程式更長，相信使用時長增加配合更好服務，可令阿里巴巴「錢包持有率」提高，而短視頻平台的流量會慢慢見頂。

高盛最新予阿里巴巴目標價209元，現價僅是12個月預測市盈率15倍，較歷史平均低兩個標準差。

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投行削價後 目標價仍遠高於阿里巴巴、嗶哩嗶哩現價

據彭博數據，目前投行予阿里巴巴的目標價中值為206.3元，予嗶哩嗶哩的目標價中值793.49元，兩者都較現價有明顯溢價。

報道又指，阿里巴巴和騰訊 （00700） 等至少9家科技公司公布的第三季度業績遜於預期。惟其他科技股相對靠穩，騰訊 （00700） 現微升0.2%、美團 （03690） 現升0.5%、京東 （09618） 現升0.5%。

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