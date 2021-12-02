【驍龍芯片】對抗蘋果ARM！高通推新一代Snapdragon 8cx Gen 3運算平台

▲ 針對個人電腦市場的Snapdragon 8cx運算平台，亦推出全新的8cx Gen 3，具備顯著提升的性能。

高通（Qualcomm）驍龍（Snapdragon）年度技術高峰會一連兩日舉行，繼昨（1日）宣布推出手機旗艦芯片Snapdragon 8 Gen 1，今（2日）再宣布針對個人電腦市場的Snapdragon 8cx運算平台，亦推出全新的8cx Gen 3，具備顯著提升的性能。

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作為做為過渡到Nuvia自主CPU架構前的最後一個世代，Snapdragon 8cx Gen 3不再只是將時脈提升，而是推出全新規劃的運算平台，CPU及GPU效能都大幅提升。高通技術公司產品管理副總裁Miguel Nunes在會上指出，Snapdragon 8cx Gen 3具備突破性的每瓦效能、沉浸式相機和音訊，以及增強的AI加速技術。同時也具備快速的5G連網能力，進而提高入門級 手提電腦的標準。

Snapdragon 8cx Gen 3採用新架構與5nm製成，CPU 運算效能比上一代快 85％， 與22W的 x86平台相比，效能高出25%；GPU效能則比上代快 60％，人工智能運算為29+ TOPS， 提升3倍。此平台還支援Full HD（高達每秒 120 幀）的遊戲，並已透過最佳化讓使用者暢玩遊戲的時間，比特定競爭平台多50%。

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Miguel Nunes也表示，視像會議近年已愈趨普及，Snapdragon 8cx Gen 3將會帶來創新視訊和音訊功能，例如利用高通Spectra ISP和縮短的相機啟動時間，用家啟動視訊會議的速度將比上一代產品快15%。Snapdragon 8cx Gen 3也提供最新的3A技術，即自動對焦、自動白平衡和自動曝光，視訊會議平台可自動適應使用者的動作和光線變化。

至於聯網功能，高通表示Snapdragon 8cx Gen 3平台支援Snapdragon X55、X62 或 X65 5G 基頻射頻系統，搭載該平台的裝置能夠達到高達10 Gbps的速度，同時配備高通FastConnect 6900，可實現最快的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E速度，並利用與微軟合作為Windows 11開發的雙 Wi-Fi用戶端，以及高通四個空間串流同步雙頻技術。

針對入門市場 Snapdragon 7c+ Gen 3登場

與此同時，高通也發布入門級的Snapdragon 7c+ Gen 3，是次登場的平台相較 Snapdragon 7c Gen 2，提升60% CPU性能及70% GPU性能， AI效能則達到 6.5TOPS 以上，並提供3.7Gbps的5G網絡連接，以及2.9Gbps的Wi-Fi 6E網絡連接能力。

高通透露，搭載這兩款平台的終端設備預計在2022年上半年問世。

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記者：曾曉汶