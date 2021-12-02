【雷蛇私有化】雷蛇獲提私有化　作價每股2.82元溢價5.6%、股價跌近8%

▲ 【雷蛇私有化】雷蛇獲提私有化 作價每股2.82元、溢價5.6%

雷蛇 （01337） 獲提私有化。雷蛇公布，獲要約人Ouroboros提出以每股2.82元私有化，較雷蛇上日收市價2.67元，溢價約5.6%。私有化註銷股份37.3億股，現金總額為105.2億元。私有化完成後，雷蛇將申請撤銷股份於聯交所的上市地位。雷蛇股價低開5.6%，開報2.52元，早段跌曾跌最多13.5%低見2.31元，收報2.46元，跌7.9%，成交3.3億元。

電蛇表示，註銷價每股2.82元，乃經考慮股份近期及過往成交價、集團公開可得財務資料以及近年香港其他私有化交易後按商業基準釐定，要約人將不會提高註銷價且不保留按此行事的權利。

要約人Ouroboros由雷蛇主席陳民亮的家族信託持有42.65%權益，非執行董事Lim Kaling持有29.13%權益，而CVC基金持28.22%股權。

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責任編輯︰梁浩碩